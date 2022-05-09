Військова адміністрація про події та правопорушення на Кременчуччині, що сталися вчора

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 936

День пам’яті та примирення, а також День матері у Кременчуцькому районі пройшли спокійно

Свій ранковий брифінг начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік розпочав з повідомлення, що в районі відзначили пам’ять воїнів, які полеглі у роки Другої світової війни у боротьбі з нацизмом, та воїнів, що загинули у російсько-українській війні, захищаючи Україну від нападу рашистів.

- У районі, як і у всьому світі, вчора ми відзначали і День матері. Хочеться побажати, щоб усі матері діждалися повернення своїх синів та дочок, які наразі захищають Україну від російських загарбників, живими і здоровими, - завершив свою розповідь про відзначення цих днів Олег Лєднік.

Він розповів про правопорушення, скоєнні у Кременчуцькому районі за минулу добу. Патрульна поліція 6 разів виїжджала на виклики громадян, а ще 11 викликів поліції були пов’язані із неприйнятною поведінкою осіб у нетверезому стані.

На території Кременчуцького району патрульні вчора затримали двох нетверезих водіїв та склали по ним адмінпротоколи за статтею 130 КУАП - порушники будуть притягнуті до відповідальності у вигляді штрафу. Їхні автівки поставили на штрафмайданчик. Нагадаємо, що в період воєнного стану автомобілі таких правопорушників можуть бути вилучені на потреби ЗСУ.

Олег Лєднік повідомив, що окрім правопорушень, пов’язаних із пияцтвом, поліція зареєстрували ще 3 крадіжки та 2 випадка шахрайства.

Він повідомив, що ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною, ворожих військ немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства у районі за минулий день не зафіксовано.

Але зафіксовано 7 пожеж та підпалів сухої рослинності, п'ять із яких сталися на території Кременчука, та по одній – у Козельщині та Семенівці.

Зокрема, горіла господарча споруда у центрі міста біля спортклубу «Прем‘єр» та загорілась автівка у гаражному кооперативі «Нафтовик». Водій легковика отримав опіки та був госпіталізований.

Начальник Кременчуцької РВА також повідомив про те що посівна кампанія у районі близиться до завершення – станом на сьогодні засіяно вже 70% земельних площ із 305 тисяч га сільськогосподарчих угідь району.