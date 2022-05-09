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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Як українські десантники знищують ворожі машини

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 708

 

Вже відомі дані про втрати ворога за час вторгнення в Україну станом на 9 травня

З'явилося відео, як миколаївські десантники знищують російських окупантів та їхню військову техніку. На відео – загорання кількох ворожих машин, після професійної роботи артилерійських підрозділів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.

– Як би окупанти не намагалися сховати від нас свою техніку, ми все одно знаходимо її та чітко наводимо артилерію, – зауважив командир підрозділу безпілотних літальних апаратів.

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати ворога за час вторгнення в Україну станом на 9 травня:

  • особового складу – близько 25650 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1145 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23) од,
  • артилерійських систем – 513 (+4) од,
  • РСЗВ - 185 (+6) од,
  • засоби ППО - 87 (+1) од,
  • літаків – 199 (+0) од,
  • гелікоптерів – 158 (+2) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 1970 (+9) од,
  • кораблі/катери - 12 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 377 (+17),
  • спеціальна техніка - 41 (+2),
  • крилаті ракети - 94 (+2).
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Автор: Катерина Турубара

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Теги: війна втрати російські окупанти десант
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