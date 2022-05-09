Як українські десантники знищують ворожі машини

Сьогодні, 10:34 Переглядів: 708

Вже відомі дані про втрати ворога за час вторгнення в Україну станом на 9 травня

З'явилося відео, як миколаївські десантники знищують російських окупантів та їхню військову техніку. На відео – загорання кількох ворожих машин, після професійної роботи артилерійських підрозділів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.

– Як би окупанти не намагалися сховати від нас свою техніку, ми все одно знаходимо її та чітко наводимо артилерію, – зауважив командир підрозділу безпілотних літальних апаратів.

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати ворога за час вторгнення в Україну станом на 9 травня: