Як українські десантники знищують ворожі машини

Вже відомі дані про втрати ворога за час вторгнення в Україну станом на 9 травня
З'явилося відео, як миколаївські десантники знищують російських окупантів та їхню військову техніку. На відео – загорання кількох ворожих машин, після професійної роботи артилерійських підрозділів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України.
– Як би окупанти не намагалися сховати від нас свою техніку, ми все одно знаходимо її та чітко наводимо артилерію, – зауважив командир підрозділу безпілотних літальних апаратів.
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати ворога за час вторгнення в Україну станом на 9 травня:
особового складу – близько 25650 (+150) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1145 (+15) од,
бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23) од,
артилерійських систем – 513 (+4) од,
РСЗВ - 185 (+6) од,
засоби ППО - 87 (+1) од,
літаків – 199 (+0) од,
гелікоптерів – 158 (+2) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 1970 (+9) од,