Російські запаси високоточних боєприпасів сильно виснажені, – британська розвідка

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Російські запаси високоточних боєприпасів сильно виснажені. Такі дані наводить британська розвідка.

росії, швидше за все, буде важко замінити вже витрачену високоточну зброю. Тому окупанти змушені використовувати в Україні легкодоступні, але застарілі боєприпаси, які є менш надійними, менш точними і легше перехоплюються.

Вторгнення росії в Україну виявило недоліки в її здатності завдавати великомасштабних високоточних ударів. росія піддала українські міста та селища інтенсивним і невібірковим бомбардуванням, майже не дбаючи про жертви серед цивільного населення, – йдеться у повідомленні розвідки.