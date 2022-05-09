Російські запаси високоточних боєприпасів сильно виснажені, – британська розвідка

росії буде важко замінити вже витрачену високоточну зброю
Російські запаси високоточних боєприпасів сильно виснажені. Такі дані наводить британська розвідка.
росії, швидше за все, буде важко замінити вже витрачену високоточну зброю. Тому окупанти змушені використовувати в Україні легкодоступні, але застарілі боєприпаси, які є менш надійними, менш точними і легше перехоплюються.
Вторгнення росії в Україну виявило недоліки в її здатності завдавати великомасштабних високоточних ударів. росія піддала українські міста та селища інтенсивним і невібірковим бомбардуванням, майже не дбаючи про жертви серед цивільного населення, – йдеться у повідомленні розвідки.
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