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Кременчук, Україна, Світ

«Зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги!» – Зеленський

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 319

 

У День перемоги над нацизмом Президент України звернувся до народу

9 травня, у День перемоги над нацизмом, Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу нашої країни. Він процитував вислів українського філософа Григорія Сковороди – «немає нічого отруйнішого від удаваного друга», говорячи про росію, яка називає себе «старшим братом України».

- Ми б'ємося за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, у якій загинуло понад вісім мільйонів українців. І зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги. А в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді. Переможемо й зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України! - сказав Президент.

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: День Перемоги президент Володимир Зеленський звернення 9 травня
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