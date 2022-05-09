«Зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги!» – Зеленський

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9 травня, у День перемоги над нацизмом, Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу нашої країни. Він процитував вислів українського філософа Григорія Сковороди – «немає нічого отруйнішого від удаваного друга», говорячи про росію, яка називає себе «старшим братом України».

- Ми б'ємося за свободу для своїх дітей, а отже, переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, у якій загинуло понад вісім мільйонів українців. І зовсім скоро в Україні буде два Дні Перемоги. А в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді. Переможемо й зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги – перемоги України! - сказав Президент.