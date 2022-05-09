Рашистські окупанти вбивають українських матерів на очах у дітей

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 577

Поки російська пропаганда намагається переконати, що загарбники не чинять жодних військових злочинів, ті в телефонних розмовах хизуються своїми звірствами. Окупанти навіть вбивають українських матерів на очах у дітей. Про це йдеться у новому шокуючому перехопленні СБУ.

- Шла мать с двумя детьми... Ну и чё, наши вальнули её при детях. Завалили... – розказує російський командир гаубичної батареї.

У відповідь його дружина не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин:

- Конечно, она считается... тоже враг.

Тобто в промитих мізках росіян кожен громадянин нашої держави заслуговує на смерть лише тому, що він чи вона – українці.

При цьому дивуються, що «местное население озлоблено». Їм не зрозуміти, що усі ми – не «население», а захисники своєї Батьківщини. Тому – переможемо!