Рашистські окупанти вбивають українських матерів на очах у дітей

Поки російська пропаганда намагається переконати, що загарбники не чинять жодних військових злочинів, ті в телефонних розмовах хизуються своїми звірствами. Окупанти навіть вбивають українських матерів на очах у дітей. Про це йдеться у новому шокуючому перехопленні СБУ.
У відповідь його дружина не знайшла нічого кращого, ніж виправдати цей злочин:
Тобто в промитих мізках росіян кожен громадянин нашої держави заслуговує на смерть лише тому, що він чи вона – українці.
При цьому дивуються, що «местное население озлоблено». Їм не зрозуміти, що усі ми – не «население», а захисники своєї Батьківщини. Тому – переможемо!
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер