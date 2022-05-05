Продовольчими наборами на Кременчуччині забезпечили вже більше половини усіх переселенців

Сьогодні, 11:51 Переглядів: 0

Рішення про гуманітарну допомогу тим переселенцям, які отримали статус ВПО з 2014 року, буде прийняте після того, як забезпечать продовольчими наборами тих, хто покинув свої домівки після 24 лютого

У Кременчуцькому районі продовжують видавати гуманітарну допомогу вимушеним переселенцям у рамках президентської кампанії допомоги людям. Продовольчими наборами забезпечили вже 20087 осіб, із 37226, що офіційно зареєстровані у районі як внутрішньо переміщені особи.

Про це на ранковому брифінгу заявив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він пообіцяв, що найближчими днями продовольчі набори видадуть усім ВПО, які зареєструвались у територіальних громадах району після 24 лютого.

- Сьогодні відкрили два нові пункти видачі гуманітарної допомоги – у Кам’яних Потоках та Пришибі, завтра відкриваємо у Новій Галещині. Також завезли додаткову гуманітарну допомогу до пункту видачі у Крюківському районі Кременчука для тих, кому не вистачило. Продуктовими наборами за президентською програмою та під егідою обласної військової адміністрації забезпечать усіх переселенців, що проживають на Полтавщині та в усіх територіальних громадах нашого району, - запевнив Олег Лєднік.

За його словами, у Кам’яних Потоках зареєстровано 636 ВПО, у Пришибі – 117 – і саме стільки наборів туди завезли, тож вистачить на всіх.

Завтра, 6 травня, Кременчуцька РВА відкриває пункт видачі гуманітарної допомоги у Новій Галещині, у понеділок, 9 травня – у Глобиному, 10 травня – в Піщаному, а 11 травня – у Градизьку.

На запитання журналістів, що надання гуманітарної допомоги тим переселенцям, які отримали статус ВПО з 2014 року, Олег Лєднік відповів, що це питання наразі розглядається і рішення по ньому буде прийняте після того, як забезпечать продовольчими наборами тих, хто вимушено покинув свої домівки після початку повномасштабної російської агресії - 24 лютого 2022 року.

А на скаргу переселенки щодо того, що їй відмовили у наданні гуманітарної допомоги на гарячій лінії «Гуманітарний Кременчук» - 0800332221, відповівши, що «надання допомоги тимчасово припинено», начальник Кременчуцької РВА відповів, що то є «гаряча лінія» Кременчуцької міської ради і зона їхньої відповідальності.

- Районна військова адміністрація лише допомагає доставити гуманітарну допомогу. Її розподілом чи контролем за розподілом ми не займаємось, бо у нас немає таких повноважень та можливостей, адже ми не є розпорядниками коштів. Такі можливості надані територіальним громадам. Якщо у міської влади закінчились продукти та вона наразі не може видавати допомогу ВПО – то треба анонсувати це та пояснити людям. Як і те, яким саме категоріям переселенців громада буде допомагати. За питання надання гуманітарної допомоги в ОТГ відповідають їх голови. А те, що ми роздаємо по президентській програмі за допомогою обласної військової адміністрації, то тут ніяких зривів не буде – отримають усі переселенці, - пояснив Олег Лєднік.

Нагадаємо, програма Президента щодо допомоги людям, які постраждали від російської агресії, раніше реалізовувалась лише у тих регіонах, де велись бойові дії. Полтавщина стала першим тиловим регіоном, у якому за цією програмою почали надавати допомогу ВПО.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі повідомляв про те, що два тижні тому в Полтаві запрацював сортувальний центр для гуманітарної допомоги, відкритий за ініціативи Президента Володимира Зеленського. Там збирають індивідуальні продуктові набори для жителів Сумщини й переселенців, які зареєстровані та проживають на Полтавщині. Він щоденно інформує про хід виконання цієї програми та адреси пунктів видачі гуманітарної допомоги ВПО.