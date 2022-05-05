Безповоротні втрати окупантів наближаються до 25 тисяч солдатів та 3 тисяч танків та ББМ

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Найбільш запеклі бої вчора точились на Попаснянському напрямку

Станом на ранок 5 травня загальні бойові втрати росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 24 700 військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України. За добу росіяни втратили біля 200 військовослужбовців. Також росіяни втратили: танків ‒ 1092 (+15) од. бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од. артилерійських систем – 499 (+8) од. РСЗВ - 169 (+6) од. засоби ППО - 83 (+2) од. літаків – 196 (+2) од. гелікоптерів – 155 од. автомобільної техніки та автоцистерн – 1907 (+40) од. кораблів /катерів – 10 од. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 (+9) од. спеціальної техніки – 38 од. крилатих ракет – 89 (+2) од. Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Попаснянському напрямку. - Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. Нагадаємо, за минулу добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили дев’ять повітряних цілей противника: 2 літака, 4 БПЛА та 3 крилаті ракети.

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