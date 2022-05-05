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Безповоротні втрати окупантів наближаються до 25 тисяч солдатів та 3 тисяч танків та ББМ

Сьогодні, 12:24 Переглядів: 279

 

Найбільш запеклі бої вчора точились на Попаснянському напрямку

Станом на ранок 5 травня загальні бойові втрати росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 24 700 військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України. За добу росіяни втратили біля 200 військовослужбовців.

Також росіяни втратили:

танків ‒ 1092 (+15) од.

бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од.

артилерійських систем – 499 (+8) од.

РСЗВ - 169 (+6) од.

засоби ППО - 83 (+2) од.

літаків – 196 (+2) од.

гелікоптерів – 155 од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 1907 (+40) од.

кораблів /катерів – 10 од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 (+9) од.

спеціальної техніки – 38 од.

крилатих ракет – 89 (+2) од.

Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Попаснянському напрямку.

- Дані уточнюються.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, за минулу добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили дев’ять повітряних цілей противника: 2 літака, 4 БПЛА та 3 крилаті ракети.

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: російські окупанти Генштаб ЗСУ втрати війна
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