Безповоротні втрати окупантів наближаються до 25 тисяч солдатів та 3 тисяч танків та ББМ

Станом на ранок 5 травня загальні бойові втрати росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 24 700 військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України. За добу росіяни втратили біля 200 військовослужбовців.
Також росіяни втратили:
танків ‒ 1092 (+15) од.
бойових броньованих машин ‒ 2651 (+41) од.
артилерійських систем – 499 (+8) од.
РСЗВ - 169 (+6) од.
засоби ППО - 83 (+2) од.
літаків – 196 (+2) од.
гелікоптерів – 155 од.
автомобільної техніки та автоцистерн – 1907 (+40) од.
кораблів /катерів – 10 од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 312 (+9) од.
спеціальної техніки – 38 од.
крилатих ракет – 89 (+2) од.
Найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Попаснянському напрямку.
- Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Нагадаємо, за минулу добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили дев’ять повітряних цілей противника: 2 літака, 4 БПЛА та 3 крилаті ракети.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер