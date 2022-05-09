Розблокувати зараз Маріуполь військовим шляхом неможливо, - Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі розблокувати Маріуполь військовим шляхом неможливо. Про це він зазначив під час спільної з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо пресконференції в Києві, повідомляє Укрінформ.

«Розблокувати воєнним шляхом місто Маріуполь неможливо. Це неможливо на сьогодні», - сказав Зеленський.

За його словами, Україна наразі не має такого важкого озброєння, яке б дозволило деблокувати військовим шляхом Маріуполь.

«Це не думки, це - висновки керівництва нашої армії», - підкреслив він.

Водночас Президент нагадав, що з «Азовсталі» вдалося евакуювати всіх цивільних людей, наголосивши, що російські військові, керівництво росармії та політичне керівництво країни-агресора «не хочуть випускати наших військових».

«росія міняє військових тільки, якщо вони полонені – на полонених. Ось така ситуація. Це відповідь, яка є від російської федерації. Інших відповідей не існує», - сказав глава держави.

У той же час він пообіцяв, що Україна поверне всі свої території, «коли буде така можливість».

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