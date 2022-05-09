Кременчужан запрошують вакцинуватись проти COVID-19 - є Pfizer, CoronaVac

9 травня в центрі вакцинації та в пунктах вакцинації продовжать проводити щеплення проти COVID-19, повідомляє Кременчуцька міська рада.
Є вакцини Pfizer та CoronaVac.
Кременчужан запрошують вакцинуватися в центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки N 4 за адресою проспект Лесі Українки, 80 з 9.00 до 17.00
А також - в пунктах вакцинаціі в амбулаторіях за адресами:
вул. Павлова, 2;
вул. Київська, 14;
квартал 278, буд. 13Б;
вул. Володимира Великого, 62;
проспект Лесі Українки, 15/8;
вул. Олексія Древаля, 101;
вул. Генерала Манагарова, 9;
вул. Івана Мазепи, 26.
Графік роботи - з 08.00 до 17.00.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер