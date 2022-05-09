Кременчужан запрошують вакцинуватись проти COVID-19 - є Pfizer, CoronaVac

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9 травня в центрі вакцинації та в пунктах вакцинації продовжать проводити щеплення проти COVID-19, повідомляє Кременчуцька міська рада.

Є вакцини Pfizer та CoronaVac.

Кременчужан запрошують вакцинуватися в центрі вакцинації в приміщенні колишньої поліклініки N 4 за адресою проспект Лесі Українки, 80 з 9.00 до 17.00

А також - в пунктах вакцинаціі в амбулаторіях за адресами:

вул. Павлова, 2;

вул. Київська, 14;

квартал 278, буд. 13Б;

вул. Володимира Великого, 62;

проспект Лесі Українки, 15/8;

вул. Олексія Древаля, 101;

вул. Генерала Манагарова, 9;

вул. Івана Мазепи, 26.

Графік роботи - з 08.00 до 17.00.