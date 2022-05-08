У столичному метрополітені виступили легендарні U2 на підтримку України

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8 травня легендарні Боно та Едж із рок-гурту «U2» разом із Тарасом Тополею, що нині захищає Україну, дали живий концерт у Київському метрополітені на станції метро «Хрещатик».

Серед іншого, разом із солістом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею вони виконали пісню «Stand by Me» зі словами «Stand by Ukraine».

Нагадаємо, у квітні британський рок-гурт Pink Floyd випустив пісню Hey Hey Rise Up. На це їх надихнуло відео соліста гурту Бумбокс Андрія Хливнюка, в якому він заспівав Ой у лузі червона калина на Софійській площі у Києві.