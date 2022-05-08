До Одеси більше доби не ходитимуть потяги

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9 травня на час комендантської години скасовуються всі поїзди, які курсують до Одеси та у зворотний бік, повідомляє Укрзалізниця.

«На період дії подовженої комендантської години в добу 9 травня тимчасово скасовано приміські поїзди та поїзди далекого сполучення, які курсують до Одеси та зворотно. Також протягом дії комендантської години в місті буде зачинений залізничний вокзал станції Одеса-Головна», йдеться в повідомленні

В Одесі запровадять комендантську годину з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня.

Зазначимо, через Кременчук щоденно курсує потяг Харків - Одеса.