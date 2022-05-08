Внаслідок обстрілу Одеси зруйнована зона відпочинку

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8 травня російські літаки з Чорного моря випустили у бік Одеси три ракети. Про це повідомила начальниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк, пише Суспільне Одеса.

Обстріл стався о 16:20 у Київському районі Одеси. Одну з ракет збила ППО, дві інші влучили в житловий район та зруйнували зону відпочинку. На місці виникла пожежа. Під завалами опинилися близько 300 кв. м. Поранених немає.

Нагадаємо, 8 травня рашисти завдали удару по Сумщині. Вкотре влучили у Лисичанський НПЗ на Луганщині.