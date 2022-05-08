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Внаслідок обстрілу Одеси зруйнована зона відпочинку

Сьогодні, 20:44 Переглядів: 265

 Постраждалих немає

8 травня російські літаки з Чорного моря випустили у бік Одеси три ракети. Про це повідомила начальниця пресцентру Сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк, пише Суспільне Одеса.

 

Обстріл стався о 16:20 у Київському районі Одеси. Одну з ракет збила ППО, дві інші влучили в житловий район та зруйнували зону відпочинку. На місці виникла пожежа. Під завалами опинилися близько 300 кв. м.  Поранених немає.

Нагадаємо, 8 травня рашисти завдали удару по Сумщині. Вкотре влучили у Лисичанський НПЗ на Луганщині. 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Суспільне Одеса

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Теги: війна Одеса ракетний обстріл
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