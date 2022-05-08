На Полтавщині розшукують безвісти зниклу Юлію Васько

Сьогодні, 20:13 Переглядів: 302

Мешканка Полтави пішла з дому 7 травня і досі не повернулась

На Полтавщині розшукують безвісти зниклу Васько Юлію Валеріївну 31-річна полтавка 7 травня пішла з місця свого проживання у невідомому напрямку та назад не повернулась.

На зв'язок з рідними не виходить.

Прикмети жінки: зріст близько 150 см, гладкої тілобудови, волосся темне, обличчя кругле, очі карі, на лівій щоці є шрам.

На момент зникнення була вдягнена в білу куртку та темні штани.

Якщо вам відома інформація про дану жінку, що допоможе пришвидшити її розшук, просимо повідомити до Полтавського районного управління поліції за телефонами: 095-510-23-48, 095-931-46-34, 099-339-45-71 або 102.