На Полтавщині розшукують безвісти зниклу Юлію Васько

Мешканка Полтави пішла з дому 7 травня і досі не повернулась
На Полтавщині розшукують безвісти зниклу Васько Юлію Валеріївну 31-річна полтавка 7 травня пішла з місця свого проживання у невідомому напрямку та назад не повернулась.
На зв'язок з рідними не виходить.
Прикмети жінки: зріст близько 150 см, гладкої тілобудови, волосся темне, обличчя кругле, очі карі, на лівій щоці є шрам.
На момент зникнення була вдягнена в білу куртку та темні штани.
Якщо вам відома інформація про дану жінку, що допоможе пришвидшити її розшук, просимо повідомити до Полтавського районного управління поліції за телефонами: 095-510-23-48, 095-931-46-34, 099-339-45-71 або 102.
№ 18 від 5 травня 2022Читати номер