Окупанти обстріляли НПЗ у Лисичанську. Загроза вибуху

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росіяни вкотре обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Внаслідок влучання рашистських снарядів загорілися виробничі потужності заводу, а саме установка з отримання сірки та станція змішування речовин. Площа пожежі 360 кв.м., є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів. Рятувальники намагалися приборкати вогонь, проте почався артилерійський обстріл, і пожежники були вимушені зупинитися, та покинули зону небезпеки. Гасіння неможливе. Обстріли не вщухають», - написав він.

Нагадаємо, кілька годин тому рашисти обстріляли Сумщину.

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