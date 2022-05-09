На Донеччині ворог наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ

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На Запоріжжі без поважних причин вилучають документи у місцевого населення, повернення яких відбудеться за умови участі останніх в урочистих заходах з нагоди дня перемоги

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 9 травня. Розпочалась 75 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Одночасно зберігається висока ймовірність завдання ракетних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ознак формування противником наступальних угруповань не виявляли. Окремі визначені підрозділи республіки білорусь продовжують виконання завдань з посилення охорони українсько-білоруського кордону.

На Слобожанському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Зосереджує увагу на перегрупуванні підрозділів, поповненні запасів боєприпасів, пального, утриманні раніше зайнятих позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України у напрямку державного кордону.

На Ізюмському напрямку ворог підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії західного військового округу та 29-ї, 35-ї, 36-ї армій, 68-го армійського корпусу східного військового округу та повітряно-десантних військ основні зусилля зосереджує на підготовці до продовження наступу на напрямках Сулигівка – Нова Дмитрівка та Сулигівка – Курулька.

З метою недопущення просування підрозділів Збройних Сил України зосередив на території російської федерації у Білгородській області до 19 батальйонних тактичних груп. Триває перекидання особового складу та військової техніки на доукомплектування підрозділів, що зазнали значних втрат на території України.

На Донецькому напрямку противник за підтримки авіації та артилерії основні зусилля зосередив на спробі взяти від контроль населені пункти Рубіжне, Попасна, підготовці до продовження наступальних дій на населені пункти Сіверськ, Словʼянськ, Лисичанськ та Авдіївку. Наростив вогневий вплив, намагається прорвати оборону наших військ.

На Таврійському напрямку ворог проводить демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалює систему логістичного забезпечення.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Зосередився на обстрілах позицій підрозділів наших військ із застосуванням артилерії, у тому числі реактивних систем залпового вогню.

На тимчасово захопленій території Запорізької області відмічені випадки вилучення без поважних причин документів у місцевого населення, повернення яких відбудеться за умови участі останніх в урочистих заходах з нагоди дня перемоги.

На території тимчасово окупованої АР Крим ворог активно готується для проведення урочистих парадів.

Обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова змін не зазнала. Місцеві збройні формування та підрозділи оперативної групи російських військ продовжують перебувати у бойовій готовності «Повна».

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили 10 повітряних цілей російських окупантів, серед яких 6 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10», один БпЛА типу «Форпост» та три крилаті ракети.

На території Донецької та Луганської областей захисники та захисниці України за минулу добу успішно відбили шість атак ворога, знищили 20 танків, одну артилерійську систему, 28 одиниць бойової броньованої техніки, один спеціальний броньований автомобіль та 5 одиниць автомобільної техніки противника.

Тримаємо стрій! Віримо у Збройні Сили України! Разом до перемоги! Слава Україні!