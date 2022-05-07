Кременчуцькі спортсмени у Польщі не лише тренуються, а й займають призові місця

Сьогодні, 10:47 Переглядів: 119

На початку травня у польському місті Хожув відбулися змагання з легкої атлетики «Відкриття сезону 2022». Участь у змаганнях взяли вихованці спортивного інтернату ім. Піддубного. Юні спортсмени не лише тренуються під керівництвом тренера Вікторії Козлової, а й завойовують призові місця.

- Ми пишаємося нашими спортсменами, які зараз перебувають за кордоном, продовжують навчально-тренувальний процес, приймають участь у змаганнях та займають призові місця, - йдеться у повідомленні.

Результати змагань: