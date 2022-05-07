Кременчуцькі спортсмени у Польщі не лише тренуються, а й займають призові місця

Вітаємо наших юних спортсменів:)
На початку травня у польському місті Хожув відбулися змагання з легкої атлетики «Відкриття сезону 2022». Участь у змаганнях взяли вихованці спортивного інтернату ім. Піддубного. Юні спортсмени не лише тренуються під керівництвом тренера Вікторії Козлової, а й завойовують призові місця.
- Ми пишаємося нашими спортсменами, які зараз перебувають за кордоном, продовжують навчально-тренувальний процес, приймають участь у змаганнях та займають призові місця, - йдеться у повідомленні.
Результати змагань:
- А. Рєзнікова - І місце стрибок у довжину, І місце біг на 100 м, ІІ місце штовхання ядра;
- Тетяна Дмитренко - ІІ місце штовхання ядра, 6 місце стрибок у довжину;
- Гліб Зінченко - ІІ місце біг на 300 м, 5 місце стрибок у довжину.
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