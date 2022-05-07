«Укрзалізниця» тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 141

Йдеться про ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua та інші

З міркувань безпеки «Укрзалізниця» тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси ПриватБанк, Tickets.ua, Proizd.ua та інші. Про це повідомила пресслужба УЗ.

Наразі електронні проїзні документи можна оформити через офіційний сайт «Укрзалізниці». Квитки на поїзди в межах України доступні у чат-ботах УЗ.

Обмеження агентських продажів є тимчасовим вимушеним кроком, щоб убезпечити онлайн-системи «Укрзалізниці» та гарантувати безперебійність їхньої роботи.

Нагадаємо, якщо при купівлі квитка онлайн-система зависне – гроші повернуть через 3-10 банківських днів, залежно від банку.