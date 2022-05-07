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Надзвичайні новини, Полтавщина

Електропотяг «Полтава-Крюків на Дніпрі» на смерть травмував жінку

Сьогодні, 11:11 Переглядів: 380

 

Загиблій був 41 рік

6 травня близько 23.50 на лінію 102 зателефонували перехожі та розповіли, що між залізничними зупинками сіл Безручки та Клюшники електропотяг сполученням «Полтава-Крюків на Дніпрі» смертельно травмував жінку.

За інформацією Полтавського районного управління поліції, на місце події прибула слідчо-оперативна група, яка встановила особу загиблої. Нею виявилася 41-річна жителька села Терешки Полтавського району.  

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: cheline.com.ua

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Теги: потяг попала под поезд смерть
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