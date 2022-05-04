Абітурієнтів кличуть на навчання до вишу Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 289

Що потрібно для вступу

Кременчуцьке районне управління Головного управління ДСНС України у Полтавській області повідомляє про набір абітурієнтів, які мають повну загальну освіту, на навчання до вишів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У 2022 році Національний університет цивільного захисту України зараховуватиме на навчання для здобуття вищої освіти як за державним замовленням, так і за кошти фізичних та юридичних осіб.

Цьогоріч для вступу на навчання за державним замовленням на основі повної загальної освіти необхідно скласти іспити з математики та фізичної підготовки в університеті. Замість вступного іспиту з математики вступник, за його бажанням, може надати до університету результати мультипредметного тесту або ЗНО з математики 2019-2021 років.



За довідками звертатись безпосередньо до інституту за вказаними контактами на листівці або у групу персоналу 2 державного пожежно-рятувального загону (м. Кременчук, вул. О. Древаля, б. 35, район «Пивзаводу»). Тел. у Кременчуці: 0675978153.