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Кременчук, Спорт, Кременчуг

Каратист з Полтавщини взяв «золото» Дефлімпіади

Сьогодні, 08:19 Переглядів: 163

 

Вітаємо нашого спортсмена

Каратист Олександр Махно виборов золоту медаль в куміте на літніх Дефлімпійських іграх у Бразилії, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Каратисти Олександр Тритяк та Олександр Кальник разом зі своїм харківським колегою Олександром Черняєвим взяли «срібло» в командному ката. Добрий результат показали Інеса Причина, Тетяна Хиль, Олександр Тритяк в особистому заліку ката.

Разом із тим наші футболісти з Полтавщини виграли уже два матчі на Іграх – з Південною Кореєю та Єгиптом.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: Полтава карате
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