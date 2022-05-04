Каратист з Полтавщини взяв «золото» Дефлімпіади

Сьогодні, 08:19 Переглядів: 163

Каратист Олександр Махно виборов золоту медаль в куміте на літніх Дефлімпійських іграх у Бразилії, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Каратисти Олександр Тритяк та Олександр Кальник разом зі своїм харківським колегою Олександром Черняєвим взяли «срібло» в командному ката. Добрий результат показали Інеса Причина, Тетяна Хиль, Олександр Тритяк в особистому заліку ката.

Разом із тим наші футболісти з Полтавщини виграли уже два матчі на Іграх – з Південною Кореєю та Єгиптом.