Каратист з Полтавщини взяв «золото» Дефлімпіади

Каратист Олександр Махно виборов золоту медаль в куміте на літніх Дефлімпійських іграх у Бразилії, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Каратисти Олександр Тритяк та Олександр Кальник разом зі своїм харківським колегою Олександром Черняєвим взяли «срібло» в командному ката. Добрий результат показали Інеса Причина, Тетяна Хиль, Олександр Тритяк в особистому заліку ката.
Разом із тим наші футболісти з Полтавщини виграли уже два матчі на Іграх – з Південною Кореєю та Єгиптом.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер