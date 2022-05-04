Уночі 5 і 6 травня на Полтавщині очікуються заморозки
Сьогодні, 07:30
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Можуть бути заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -5 градусів
Уночі 5 та 6 травня у Полтавській області очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -5 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології.
Так що вранці у ці дні не забувайте про теплі речі.
Автор: Катерина Турубара
Джерело фото: slovoidilo.ua
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