Уночі 5 і 6 травня на Полтавщині очікуються заморозки

Сьогодні, 07:30 Переглядів: 697

Можуть бути заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -5 градусів

Уночі 5 та 6 травня у Полтавській області очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до -5 градусів за Цельсієм. Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології.

Так що вранці у ці дні не забувайте про теплі речі.