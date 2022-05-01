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Кременчук та Полтавщина надіслали воду, щоб врятувати Миколаївщину

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 246

 

До порятунку сусідньої області долучилася й Одещина

У Миколаєві близько двох тижнів відсутнє водопостачання. Працівники водоканалу виявили прорив мережі – як кажуть, унаслідок обстрілів. Допомагають у складній ситуації мешканці Полтавської та Одеської областей.

У соцмережах публікують фото, як люди беруть воду з річок, зливних канав і джерел. На заклик допомогти Миколаєву, який буквально закрив собою Одесу від наступу російських військ, відгукнулись тисячі одеситів. Лише за перші пів години містяни принесли кілька тонн води. Баклажки з водою везуть автівками, приносять у руках та котять у візочках.

- Я з Миколаєва, мені важко, у мене всі друзі без води вже майже цілий тиждень, тому вирішили допомогти, якщо є можливість, треба щось зробити. Там є джерела, але їх дуже мало, а людей дуже багато, там черги дуже великі, знаю, куди привозили воду, але черги дуже великі ще до того, як люди приїжджали з водою, – розповіла 5 каналу мешканка Одеси Ірина Оставненко. 

- Близько 4,5-5 тонн. Як бачите, без зупинки люди приїжджають, просто йде колона, яка завозить воду, ми сортуємо на технічну та питну, на порожні баклажки і потім їх набираємо, – говорить волонтер Вадим Дмитрієв.

Питна вода з Одеси
Питна вода з Одеси

До порятунку Миколаївщини долучилися й міста з Полтавщини.

- Сьогодні команди представників міської влади та волонтерів з Полтави та Кременчука, а також команда Олексія Матюшенка з міста Гадяч, зібрали близько 20 тонн води та відправили до Миколаєва для допомоги населенню! Полтавщина вкотре доводить, що українці - найдружніша нація! Такого єднання наша держава не бачила ніколи! Ми така потужна сила, що нами пишається весь світ! Слава Україні! - розповіла заступник міського голови Кременчука Ольга Усанова. 


Кременчук
Кременчук


Полтава
Полтава


Гадяч
Гадяч
2
Автор: Альона Душенко

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Теги: Миколаїв вода
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