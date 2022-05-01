Кременчук та Полтавщина! Повітряна тривога! Відбій о 8.19

Сьогодні, 07:56 Переглядів: 260

Не панікуйте та слідуйте в укриття!

1 травня о 7.50 оголошена повітряна тривога по Кременчуку і Полтавській області. Не панікуйте та слідуйте в укриття! Відбій о 8.19.

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