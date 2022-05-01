Нацгвардійцю з Полтавщини посмертно присвоїли звання Героя України

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 546

Старший солдат Нацгвардії Артем Амелін отримав смертельне поранення 26 лютого в районі Трьохізбенки на Луганщині, прикриваючи відхід і перегрупування своїх колег, повідомили в Українському ветеранському фонді. Йому було 27 років.

До війни Артем Амелін працював газозварювальником на одному з підприємств. Після строкової служби уклав контракт на проходження служби в Нацгвардії.

26 лютого на позиції гвардійців сунула колона з 16 танків та двох БМП - стріляли з усього наявного озброєння, розповідають на сторінці ветеранського фонду. Під ворожим вогнем Артем дістався до протитанкового гранатомета й попри те, що у нього вже був пошкоджений оптичний приціл, поцілив у башту російського танка - її заклинило.

Росіяни у відповідь відкрили вогонь, а один із ворожих танків прорвався на наші спостережні пости - намагався розчавити гвардійців. Артем підповз до ворожого танку та підбив його двома протитанковими гранатами. Боєць дістав осколкове поранення, але продовжив прикривати відхід і перегрупування своїх колег. За кілька хвилин поруч впали нові снаряди і солдат отримав множинні осколкові поранення. Побратими надали йому домедичну допомогу, довезли живим до шпиталю, але вже в реанімації Артем помер.

28 лютого 2022 року Артем Амелін посмертно отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня, а 25 березня - звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

- Історія Артема про те, як можна битися до останнього подиху, як можна битися з ранами та попри біль, як треба стояти за колег та побратимів у намаганні врятувати їхнє життя та покращити тактичну обстановку на полі бою - навіть якщо проти тебе суне кількісно більша орда, - йдеться у повідомленні.