Окупанти готуються до штурму Дніпропетровщини і мародерствують, - українська розвідка

росіяни повідомляють рідним, що готуються повернутися додому лише у вересні
Головне управління розвідки Міноборони перехопило розмову російського окупанта, під час якої той розповів дружині про штурм Дніпропетровщини.
Загарбник - мобілізований з території так званої «ДНР», його підрозділ дислокується в Зеленодольську Дніпропетровської області.
За його словами, тепер орієнтовна дата повернення додому - кінець серпня або початок вересня.
У телефонні розмові загарбник також хвалиться дружині, що вкрав з іншими солдатами росармії сонячні батареї. Натомість жінка скаржиться, що їй із травня не будуть виплачувати зарплату, а наразі годують і забезпечують господарськими товарами.
Окупант наголошує, що скоро ситуація має змінитися: «Поклали багато пацанів. Мовчати ніхто не буде. Багато чого надивився. У нас республіки зажерлись дуже сильно. Тут у всіх такий настрій. Все це безслідно не минеться, коли всі ми додому повернемось. Що вони зробили, скільки пацанів перебили, скільки скалічили».
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер