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Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Окупанти готуються до штурму Дніпропетровщини і мародерствують, - українська розвідка

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 1 150

росіяни повідомляють рідним, що готуються повернутися додому лише у вересні

Головне управління розвідки Міноборони перехопило розмову російського окупанта, під час якої той розповів дружині про штурм Дніпропетровщини.

Загарбник - мобілізований з території так званої «ДНР», його підрозділ дислокується в Зеленодольську Дніпропетровської області.

- Будемо штурмувати Дніпропетровську область. Підтягнулися літаки, авіація, - каже окупант.

За його словами, тепер орієнтовна дата повернення додому - кінець серпня або початок вересня.

У телефонні розмові загарбник також хвалиться дружині, що вкрав з іншими солдатами росармії сонячні батареї. Натомість жінка скаржиться, що їй із травня не будуть виплачувати зарплату, а наразі годують і забезпечують господарськими товарами.

Окупант наголошує, що скоро ситуація має змінитися: «Поклали багато пацанів. Мовчати ніхто не буде. Багато чого надивився. У нас республіки зажерлись дуже сильно. Тут у всіх такий настрій. Все це безслідно не минеться, коли всі ми додому повернемось. Що вони зробили, скільки пацанів перебили, скільки скалічили».

- Прикметно, що ані чоловік, ані дружина, при всьому своєму обуренні, жодним чином не засуджують причину своїх негараздів – війну та масові вбивства. І ставляться до цього просто як до чергової «роботи», - підкреслили в ГУР Міноборони.
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Автор: Альона Душенко

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Теги: війна
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