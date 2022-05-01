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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

На яких напрямках зараз ворог наступає найбільше

Сьогодні, 08:36 Переглядів: 154

 

Наступальні дії йдуть у напрямках на Ізюм, Барвінкове та Слов’янськ, Новотошківське і Оріхове, Оленівку та Новомихайлівку

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 06.00 1 травня. Розпочалась 67 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Триває ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

Для нарощування темпів наступальної операції командування збройних сил російської федерації посилює ударний потенціал своїх військ. До прикордонних з Україною районів залізничними шляхами перекидається зняте зі зберігання у Західному, Центральному, Східному військових округах та північному флоті озброєння і військова техніка.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Суттєвих змін у ситуації на зазначених напрямках не відбулося.

Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують прикриття кордону у Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза завдання противником ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України з території республіки білорусь, а також здійснення противником провокацій на зазначеній ділянці державного кордону України.

На Сіверському напрямку підрозділи ворога здійснили обстріли позицій наших військ з території Брянської області.

На Слобожанському напрямку угруповання противника продовжує завдавати авіаційні удари та вогневе ураження артилерією по Харкову. Окупанти проводять наступальні дії у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. Триває посилення ударного угрупування противника. До визначених районів перемістили до 300 одиниць озброєння і військової техніки, а також прибули близько тисячі мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.

З метою протиповітряного прикриття наступаючих військ у чотирьох визначених районах противник розгорнув два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК «Бук-М2» та ЗРК «Тор-М».

На Донецькому і Таврійському напрямках угруповання військ противника веде активні дії уздовж всієї ділянки лінії зіткнення. Ворог намагається здійснювати авіаційні удари та вогневе артилерійське ураження позицій наших військ.

На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку Кримки та Олександрівки.

На Попаснянському напрямку окупанти проводять штурмові дії на напрямку Новотошківське - Оріхове. Закріплюються на досягнутих рубежах. З метою недопущення маневру наших сил і засобів здійснюють їх блокування у визначених районах.

На Курахівському напрямку, за підтримки артилерії, ворог намагається прорвати оборону наших підрозділів на напрямку Оленівка - Новомихайлівка.

На Південнобузькому напрямку противник веде бойові дії з метою виходу на адміністративні межі Херсонської області та створення сприятливих умов для наступу на міста Миколаїв і Кривий Ріг.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони уразили дев’ять повітряних цілей: два літака Су-25 та сім БпЛА.

Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбили дев’ять атак ворога, знищили вісім танків, одну артилерійську систему, двадцять чотири одиниці бойової броньованої техніки, одну спеціальну машину та п’ять автомобілів (два паливозаправники включно).

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: війна російські загарбники
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