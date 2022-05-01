На Полтавщині водійка на смерть збила велосипедиста

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30 квітня близько 13.50 на автодорозі Миргород-Великі Сорочинці (неподалік села Білики Миргородського району) 42-річна водійка позашляховика Mitsubishi зіткнулася з велосипедистом. За інформацією Миргородського районного управління поліції, від отриманих травм 55-річний чоловік загинув.

На місці події проводять першочергові слідчі дії, відомості внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.