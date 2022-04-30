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Кременчук

Продуктові набори для переселенців на 30 квітня: вміст

Сьогодні, 09:14 Переглядів: 405

 Які продукти входять у набори для переселенців

Сьогодні, 30 квітня, у Кременчуці видаватимуть продуктові набори для переселенців, повідомляє Кременчуцька міська рада. 

Внутрішньо переміщеним особам, що зареєстровані в Єдиній інформаційній базі, видають три типи продуктових наборів, залежно від кількості  осіб у родині:

Набір 1: вода - 1,5 л, молоко - 1 л, макарони 500 г, каша (в асортименті) - 500 г, сосиски консервовані - 405 г, консерва рибна - 170 г, паштет - 250 г, томатна паста - 200 г, печиво - 125 г, буряк варений – 2 уп. по 500 г, горішки - 100 г, цукерки - 120 г, хліб - 1 шт..

Набір 2: вода - 1,5 л, молоко - 1 л, макарони - 500 г, рис - 400 г, каша (в асортименті) -  360 г, сосиски консервовані - 405 г, консерва рибна - 170 г, паштет - 250 г, готові обіди - 400 г, томатна паста - 200 г, цукерки - 120 г, печиво – 2 уп. по 125 г, горішки - 2 уп. по 100 г, буряк варений - 2 уп. по 500 г, хліб - 1 шт..

Набір 3: вода - 1,5 л, молоко - 1 л, макарони - 1кг, рис - 1 кг, сосиски консервовані - 405 г, сосиска в тісті – 3 шт. по 70 г, консерва рибна - 170 г, паштет - 250 г, цукор - 1 кг, мука - 1 кг, томатна паста - 200 г, цукерки - 120 г. горішки – 2 уп. по 100 г, печиво  - 2 уп. по 125 г, сік – 2 л по 300 мл, буряк варений – 2 уп. по 500 г, хліб - 1 шт..

Щоб отримати такі продуктові набори, потрібно звернутися на цілодобову гарячу лінію «Гуманітарний Кременчук» - 0 800 33 22 21.

Зазначається, що на ранок 30 квітня у Кременчуці офіційно зареєстровано  20 тисяч 446 осіб із територій, де відбуваються бойові дії.

Нагадаємо, набори формуються з наявних на складі продуктів, і це - тижневий запас. 

Про склад продуктових наборів на 28 квітня читайте тут

Вітаємо у Кременчуці: пам’ятка для вимушених переселенців

 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: війна продуктові набори переселенці
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