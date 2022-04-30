Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Кременчук, Путін проти українського народу

Окупанти перекидають війська на Ізюм, на Запоріжжі не припиняють артобстріли

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 442

 Оперативна обстановка станом на 6.00 30 квітня

Тривають наступальні дії противника на Сході, щоб встановити повний контроль над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

На Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на тому, аби утримати позиції і завдати удару по ЗСУ.

орог завдає авіаційних, ракетних ударів та обстрілює  об’єкти з артилерії  в глибині території України, позицій наших військ вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах. Продовжується перегрупування та посилення угруповань російських військ. Ворог переміщує окремі підрозділи зі складу Східного військового округу з території Бєлгородської області до району міста Ізюм.

На Волинському та Поліському напрямках противник активних дій не проводив, без змін.

На Сіверському напрямку росіяни обстріляли позиції українських військ в районах населених пунктів Кіндратівка, Катеринівка, Сваркове та Білокопитове.

Російські підрозділи намагалися вести наступ у напрямку Сулигівки і Довгенького, успіху не мали. Для  прикриття угруповань своїх військ на Харківському та Ізюмському напрямках противник намагається розгорнути сили і засоби ППО.

У Східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на Лиманському (у районах населених пунктів Ямпіль, Озерне, Лиман), Сєверодонецькому, де намагається завершити захоплення Рубіжного, Попаснянському (у напрямку Калинове і Попасної) та Курахівському (Оленівка та Новомихайлівка) напрямках. Успіху немає, бойові дії тривають.

На Запорізькому напрямку не припиняються артилерійські обстріли підрозділів наших військ.

На Південнобузькому напрямку активного ворожого наступу не було. є поодинокі обстріли наших позицій.

На Бесарабському напрямку без суттєвих змін.

На Миколаївському напрямку противник активізував повітряну розвідку в оперативній глибині оборонних позицій ЗСУ, імовірно, для викриття наявності та характеру дій резервів.

Також зазначається, що ЗСУ протягом ночі уразили 10 повітряних цілей: один літак та девʼять БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

На території Донецької та Луганської областей відбили 14 атак ворога. Знищено одинадцять танків, сім артилерійських систем, двадцять вісім одиниць броньованої техніки та чотирнадцять автомобілів.

0
Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Генштаб ЗСУ

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна Генштаб ЗСУ зведення
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 17 від 28 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх