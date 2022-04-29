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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Кременчуцькі депутати звернулись до Президента, парламенту та уряду щодо теплозабезпечення міста

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 225

 

Звернення до вищих органів влади щодо надання допомоги для відновлення теплозабезпечення лівобережної частини Кременчука прийняте на позачерговій сесії міської ради

Сьогодні відбулося пʼяте позачергове пленарне засідання шістнадцятої сесії Кременчуцької міської ради. На сесії депутати розглянули кілька важливих для міста питань. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

Зокрема, депутати затвердили більше десятка рішень виконавчого комітету, що стосуються бюджетних та фінансових питань, та перерозподілили асигнування, затверджені в міському бюджеті на 2022 рік в галузі «Освіта».

На сесії депутати затвердили Положення про порядок формування та затвердження списку присяжних районних судів міста Кременчука та склад комісії з формування списку присяжних районних судів міста Кременчука.

Крім того, вони внесли зміни до двох міських програм: розвитку дорожньо-мостового господарства міста Кременчука на 2018-2022 роки та соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на  2021-2023 роки.

Депутати також затвердили Тимчасовий порядок продовження розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на об’єктах благоустрою на території Кременчуцької територіальної громади у період воєнного стану в Україні.

На пленарному засіданні було прийняте рішення «Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України щодо фінансової та технічної допомоги для відновлення тепло забезпечення лівобережної частини міста Кременчука».

Нагадаємо, на Великдень 9 російських ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і НПЗ. В результаті ракетного удару обидва інфраструктурних підприємства зруйновані, загинула одна людина, а семеро були поранені. Крім того, під загрозою опинився опалювальний сезон 2022-2023 років.

На сесії депутати у новій редакції затвердили Програму розвитку територіальної оборони Кременчуцької міської територіальної громади.

Зауважимо, що у Кременчуці хочуть збудувати дві додаткові котельні у центрі та нагірній частині міста, а ТЕЦ планують відновити у найкоротший термін. Про такі наміри розповіли начальник Полтавської ОВА та Кременчуцької РВА.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: сесія Кременчуцька міська рада звернення опалення
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