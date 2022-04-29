На Полтавщині для переселенців куплять нові квартири – за 150 квартир вже домовились

Сьогодні, 18:15 Переглядів: 1

А всього в області наразі є 450 вільних квартир у новозбудованих будинках

Житлові проблеми вимушених переселенців вирішуватимуть найближчого часу. Зокрема, шляхом придбання за державний кошт новозбудованого житла для розміщення у ньому родин переселенців.

Про це сьогодні під час онлайн брифінгу розповів начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, наразі в області є 450 вільних квартир у новозбудованих будинках. Щодо купівлі 150 з них Полтавська ОВА вже домовилась із забудовниками.

Індикативна вартість 1 квадратного метру житла складає 21 тисячу грн. При цьому у квартирах має бути проведений ремонт та встановлені мінімальні меблі. Тобто, це має бути готове для проживання житло. І заселити його планують до кінця поточного року.

На питання, щодо можливості придбання для переселенців житла на вторинному ринку Дмитро Лунін відповів, що такого не передбачається.

- Президент хоче своєю програмою забезпечення переселенців житлом запустити економіку. Адже будівництво – це робота для багатьох підприємств. А купівля квартир на вторинному ринку призведе до того, що їх власники просто отримають гроші, які можуть вивезти за кордон, - пояснив Дмитро Лунін.

За його словами, до 5 травня будуть прийняті перші рішення з цього приводу, виділені кошти, і президентська програма почне реалізовуватися.

На питання щодо категорій переселенців, яким у першу чергу надаватимуть житло, Дмитро Лунін відповів, що це має визначити держава. Користуватися цим житлом переселенці зможуть до відновлення їхніх домівок.

А після закінчення війни та повернення переселенців до своїх постійних місць проживання це житло буде розподілене між черговиками – у першу між військовими, які потребують поліпшення житлових умов.

Нагадаємо, тиждень тому Дмитро Лунін розповів журналістам, що протягом п’яти місяців на Полтавщині для переселенців збудують 2000 квартир. Держава будуватиме для вимушених переселенців не модульні будинки, а капітальні 3-4 поверхові житлові будинки. А квартири в них будуть з ремонтом, готовими санвузлами та мінімальним набором меблів, щоб переселенці могли зайти до них і жити.

Кошти на це будівництво виділять з державного бюджету, замовниками виступатимуть військові адміністрації. Ці квартири будуть у власності державних адміністрацій, а переселенці зможуть в них жити поки не відновлять їхнє житло, що було зруйноване російськими окупантами.

Щодо місць, де почнуть будувати житло для переселенців, Дмитро Лунін назвав Полтаву, Кременчук, Миргород, Лубни і, можливо, Горішні Плавні.