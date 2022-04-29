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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Поліція закликає дотримуватися правил безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів

Сьогодні, 16:59 Переглядів: 131

 

Кілька корисних порад від поліцейських на період воєнного часу, які можуть зберегти життя

Під час повномасштабної агресії росії проти України ворог різними способами намагається знесилити нашу державу та знищити мирне населення. Такі дії окупантів вимагають від нас найвищого рівня пильності, згуртованості та дисциплінованості.

Про це на офіційному сайті нагадує відділ комунікації поліції Полтавщини та радить проявляти особливу уважність та обережність мешканцям тих населених пунктів, на території яких проводились бойові дії та могли залишитися вибухонебезпечні пастки чи нерозірвані боєприпаси.
Поліцейські закликають усіх громадян дотримуватися правил особистої та колективної безпеки. Зокрема:

  • не ходити в лісові масиви, до водойм, на поля, де проводились бойові дії, оскільки там можуть бути приховані пастки та вибухонебезпечні предмети;
  • не наближатися до розбитої ворожої техніки, залишків ракет чи снарядів;
  • не заходити до нежилих споруд та будинків;
  • не з’їжджати з доріг у поля, ліси тощо;
  • не торкатися та не переносити підозрілі речі й предмети, що можуть становити реальну загрозу для життя та здоров’я;

Поліція радить запам’ятати порядок дій у разі виявлення підозрілого предмета чи вибухівки. У таких випадках необхідно:

  • у жодному разі не чіпати підозрілий предмет;
  • негайно повідомити про знахідку в поліцію (102) або рятувальникам (101);
  • позначити місце небезпеки;
  • попередити про небезпеку перехожих;
  • відійти від підозрілих предметів на безпечну відстань;
  • дочекатися приїзду поліцейських або рятувальників та вказати їм місце, де знаходиться небезпечний предмет.

 

- Шановні дорослі! Особливу увагу слід приділяти дітям та їх дозвіллю. Радимо батькам постійно роз’яснювати неповнолітнім алгоритм безпечної поведінки на вулиці та в побуті. Щоденно інструктувати дітей, як себе поводити при виявленні підозрілих предметів, вибухонебезпечних речовин чи зброї та пояснювати правила особистої безпеки.

Нагадаємо, що для громадян цілодобово працює поліцейська спецлінія 102, а також працюють альтернативні канали для звернень до поліції у застосунку чат-бот Телеграм: @Police102Poltava та месенджер у Facebook Поліція Полтавської області.
Бережіть себе та рідних. Все буде Україна!, - зазначають у відділі комунікації Поліції Полтавщини.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти поліція Полтавщини правила безпеки
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