Поліція закликає дотримуватися правил безпеки при виявленні вибухонебезпечних предметів

Під час повномасштабної агресії росії проти України ворог різними способами намагається знесилити нашу державу та знищити мирне населення. Такі дії окупантів вимагають від нас найвищого рівня пильності, згуртованості та дисциплінованості.
Про це на офіційному сайті нагадує відділ комунікації поліції Полтавщини та радить проявляти особливу уважність та обережність мешканцям тих населених пунктів, на території яких проводились бойові дії та могли залишитися вибухонебезпечні пастки чи нерозірвані боєприпаси.
Поліцейські закликають усіх громадян дотримуватися правил особистої та колективної безпеки. Зокрема:
Поліція радить запам’ятати порядок дій у разі виявлення підозрілого предмета чи вибухівки. У таких випадках необхідно:
- Шановні дорослі! Особливу увагу слід приділяти дітям та їх дозвіллю. Радимо батькам постійно роз’яснювати неповнолітнім алгоритм безпечної поведінки на вулиці та в побуті. Щоденно інструктувати дітей, як себе поводити при виявленні підозрілих предметів, вибухонебезпечних речовин чи зброї та пояснювати правила особистої безпеки.
Нагадаємо, що для громадян цілодобово працює поліцейська спецлінія 102, а також працюють альтернативні канали для звернень до поліції у застосунку чат-бот Телеграм: @Police102Poltava та месенджер у Facebook Поліція Полтавської області.
Бережіть себе та рідних. Все буде Україна!, - зазначають у відділі комунікації Поліції Полтавщини.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер