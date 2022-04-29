Полтавщина отримала з Польщі нову партію допомоги – ВПО видали вже 40 тисяч продуктових наборів

Полтавщина отримала з Польщі чергову партію гуманітарної допомоги.
Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму телеграм-каналі.
Сьогодні під час онлайн брифінгу Дмитро Лунін повідомив, що за останні дні в області видали вимушеним переселенцям вже більше 40 тисяч продуктових наборів. Зокрема, із вчорашнього дня видачу продуктових наборів для ВПО розпочали у Кременчуці та Горішніх Плавнях.
За його словами, приблизно 75% цих наборів отримали переселенці з Харківської області, 20% - з Донецької та Луганської, а 5% - з Київської, Сумської та Чернігівської.
Він додав, що всього у Полтавській області зареєстровано близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО). При цьому насправді їх значно більше, адже певна частина переселенців за різних причин не реєструються, як ВПО.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер