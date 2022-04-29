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Кременчук, Благодійність, Путін проти українського народу

Полтавщина отримала з Польщі нову партію допомоги – ВПО видали вже 40 тисяч продуктових наборів

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 0

 

Всю гуманітарну допомогу фасують та направляють для вимушених переселенців у територіальні громади

Полтавщина отримала з Польщі чергову партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму телеграм-каналі.

- Отримали з Польщі чергову партію гуманітарної допомоги – 54 тонни їжі. Це крупи, консерви, овочі, вода. Обласна адміністрація все направить для переселенців – у громади, школи та дитсадки, в яких проживають внутрішньо переміщені особи. Є запитання, попозиція, проблема – напишіть мені http://t.me/lunin_in_bot, - йдеться в повідомленні.

Сьогодні під час онлайн брифінгу Дмитро Лунін повідомив, що за останні дні в області видали вимушеним переселенцям вже більше 40 тисяч продуктових наборів. Зокрема, із вчорашнього дня видачу продуктових наборів для ВПО розпочали у Кременчуці та Горішніх Плавнях.

За його словами, приблизно 75% цих наборів отримали переселенці з Харківської області, 20% - з Донецької та Луганської, а 5% - з Київської, Сумської та Чернігівської.

- Вимушені переселенці з Київської, Сумської та Чернігівської областей почали повертатися до місць свого проживання, - додав Дмитро Лунін.

Він додав, що всього у Полтавській області зареєстровано близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО). При цьому насправді їх значно більше, адже певна частина переселенців за різних причин не реєструються, як ВПО.

 

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна переселенці допомога Полтавщина ВПО
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