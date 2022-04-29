ГУР Міноборони: росія використовує склади боєприпасів в Придністров’ї для контрабанди зброї

Представник Головного управління розвідки Міноборони України на сторінці управління у Фейсбуці розповів про ситуацію навколо останніх подій у Придністров’ї.
Окрім цього, представник воєнної розвідки України заявив, що сьогоднішня ситуація в регіоні це явний сигнал про готовність російської федерації використати територію Придністров’я як додатковий плацдарм для агресії не лише проти України, а й можливих агресивних дій проти Республіки Молдова.
- Ми відстежуємо розвиток ситуації в Придністров’ї. Там зараз іде серйозна боротьба між представниками влади та дуже активно працюють спецслужби російської федерації. Здійснені на території ПМР терористичні акти були спрямовані на примушення Придністровського керівництва погодитись на розширення присутності російських військ. Крім того, вибухи на об’єктах будуть подаватися як загроза для населення регіону та сигнал керівництву Республіки Молдова відмовитися від проєвропейської політики. Основна мета – залишити цей регіон повністю під контролем москви, як вона намагається це зробити протягом 30 років.
Стосовно самих терактів – це характерний почерк фсб рф. За нашими даними все що зараз відбувається на території Придністров’я перебуває під контролем фсб рф, – заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.
№ 17 від 28 квітня 2022Читати номер