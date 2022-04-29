ГУР Міноборони: росія використовує склади боєприпасів в Придністров’ї для контрабанди зброї

Сьогодні, 15:39 Переглядів: 193

Представник Головного управління розвідки Міноборони України на сторінці управління у Фейсбуці розповів про ситуацію навколо останніх подій у Придністров’ї.

- 30 років тому російська федерація окупувала територію Придністров’я. Кожного року там проводять мобілізаційні навчання з розміщеною на цій території оперативною групою російських військ. Під час навчань відпрацьовуються оборонні та контрнаступальні дії із застосуванням боєприпасів зі складів в селі Ковбасній. Частина боєприпасів використовується для бойової підготовки, частина, за інформацією воєнної розвідки, для контрабанди, – заявив в ефірі телеканалу «Настоящее время» представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

Окрім цього, представник воєнної розвідки України заявив, що сьогоднішня ситуація в регіоні це явний сигнал про готовність російської федерації використати територію Придністров’я як додатковий плацдарм для агресії не лише проти України, а й можливих агресивних дій проти Республіки Молдова.