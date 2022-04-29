У Кременчуці збудують дві додаткові котельні, а ТЕЦ відновлять у найкоротші строки

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Вчора на Кременчуцькій ТЕЦ побували начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін та голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Вони подивились на масштаби руйнувань, нанесених підприємству ракетним ударом російських військ 24 квітня, та організацію робіт по розбиранню завалів.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік, який був там разом з ними.

- Ми провели нараду на якій прийнято рішення щодо максимально швидкої ліквідації наслідків ракетного удару. Керівники області розуміють, що місту треба допомагати – обласна рада найближчим часом виділить кошти на відновлення ТЕЦ. Окрім того, направлено звернення з проханням про допомогу до Кабміну, - пояснив Олег Лєднік.

Він зауважив, що після руйнування Кременчуцької ТЕЦ російськими ракетами під загрозою зриву опалювального сезону опинилось 180 тисяч мешканців міста.

Начальник Кременчуцької РВА додав, що на вчорашній нараді розглядалось питання щодо будівництва у Кременчуці двох додаткових модульних котельнь – одну для центральної частини міста, і другу – для нагорної частини.

- Але це на перспективу. На реалізацію цього проекту потрібно щонайменше 1,5 роки. Отже найближчого опалювального сезону відновлення ТЕЦ залишається єдиною альтернативою для забезпечення міста теплом, - зауважив Олег Лєднік.

Він пояснив, що поставки тепла та гарячої води для житлових кварталів на Молодіжному та в районі Пивзаводу були для ТЕЦ рентабельними. А от прокачування теплоносія далі – до центральної частини міста, завжди було збитковим. Отже економічно доцільно збудувати нові котельні для опалення центральної та нагірної частини Кременчука. Окрім економічної доцільності, це ще й вирішення питання енергетичної безпеки – адже наразі більша частина міста залежить від одного постачальника теплової енергії - ТЕЦ.

- Ми говоримо про півтора роки тому, що виробництво обладнання для цих котельнь займе близько року, адже там задіяні виробники з Чехії, Німеччини, Данії. А ще ж треба час на доставку, встановлення та підключення до опалювальних мереж. Ці котельні будуть працювати на газу. Проекти вже взяли в роботу, - пояснив Олег Лєднік.

За його словами, місця розташування котельнь визначатимуть органи місцевого самоврядування в залежності від технічних та інших параметрів – розташування мереж, магістралей тощо.

На питання щодо будівництво котельнь на Правобережжі, які були заплановані перед війною, очільник Кременчуцької РВА відповів, що ці проєкти також обговорювались і все буде вирішуватись в комплексі. Відповідні пропозиції направлені в Офіс Президента та Кабмін.

- Без фінансової підтримки держави ані місто, ані область самостійно такі проєкти не витягнуть, - додав він.

За словами Олега Лєдніка, наразі продовжуються роботи по розбиранню завалів. Руйнування двох інфраструктурних підприємств Кременчука дуже значні, але повну оцінку завданої окупантами шкоди можна буде провести лише після завершення цих робіт – через 1-2 тижні.

- Остаточно оцінити завдану окупантами шкоду та терміни відновлення роботи ТЕЦ можна буде лише після завершення робіт по розбиранню завалів – турбіну зупинили в аварійному режимі і чи можна буде її відновити поки сказати важко, - пояснив Олег Лєднік.

Вчора начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін написав про відвідування Кременчуцької ТЕЦ у своєму Телеграм-каналі.

- Сьогодні провели нараду в Кременчуці щодо зруйнованої ракетним обстрілом місцевої ТЕЦ. Через два тижні розберуть завали і можна буде зробити остаточні висновки, але попередньо зрозуміло, що внаслідок руйнування близько 180 тисяч жителів громади можуть залишитися без тепла й гарячої води на наступний опалювальний сезон. Обласна військова адміністрація підставить плече жителям Кременчука й виділить кошти на частину робіт із обласного бюджету. Також ми звернемося до Офісу Президента, Уряду та міжнародних партнерів, щоб допомогли розв'язати цю проблему. Наразі розглядаємо можливість будівництва двох нових котелень, аби диверсифікувати подачу тепла, щоб усе місто не залежало від однієї ТЕЦ. Ворог обов'язково відповість за злочини. А ми все відбудуємо й зробимо ще краще!, - зазначив він.

Нагадаємо, ввечері 24 квітня 9 ворожих ракет вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і НПЗ. На жаль, одна людина загинула, а семеро було поранено. Більшість з них – працівники Кременчуцької ТЕЦ.

Руйнування будівель та обладнання на обох підприємствах дуже великі, пожежі остаточно загасили 26 квітня вранці силами ДСНС зі всієї області. Житловий сектор Кременчука внаслідок ракетних ударів не постраждав.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що внаслідок руйнування ТЕЦ під загрозою опинився опалювальний сезон 2022-2023 років.