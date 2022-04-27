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Про ситуацію у Кременчуцькому районі та призначення командирів добровольчих формувань ТрО

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 128

 

Оцінка збитків від руйнувань Кременчуцького НПЗ та ТЕЦ внаслідок ракетних ударів поки не проведена

Ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною, ворожих військ немає, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства у районі за минулу добу не зафіксовано. Втім, сталися дві побутові пожежі.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

За його словами, оцінка збитків від руйнувань Кременчуцького НПЗ та ТЕЦ внаслідок ракетних ударів поки не проведена. Для цього треба завершити розбирання завалів.

За минулу добу резонансних злочинів чи випадків порушення громадського порядку у Кременчуцькому районі не було. Поліція зареєструвала 15 викликів, з яких п’ять пов’язано з неправомірною поведінкою осіб у нетверезому стані.

Артем Даценко зазначив, що за минулий день поліція затримала трьох п’яних водіїв за кермом. Поліцейські склали по даним фактам адмінпротоколи за статтею 130 КУАП, порушники будуть притягнуті до відальності у вигляді штрафу, а їх автівки поставили на штрафмайданчик. Нагадаємо, що автомобілі таких правопорушників у період воєнного стану за рішенням суду можуть бути вилучені та направлені на потреби ЗСУ.

- Закликаємо водіїв не сідати за руль у нетверезому стані, адже наслідки таких дій можуть бути дуже небезпечними, - пояснив Артем Даценко.

За його словами, Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ вже призначив декілька командирів добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) району, що дає їм право приступити до укладання контрактів з добровольцями. Втім, скільки саме та у яких громадах призначені командири ДФТГ він не повідомив.

За словами чиновника, у районі завершуються весняно-польові роботи. Залишилось засіяти кукурудзою та соєю близько 36% призначених для цих культур площ.

Близиться до завершення і робота щодо призначення допомоги внутрішньо переміщеним особам. Наразі вона виконана по 60% переселенцям, а до кінця квітня буде призначена усім, хто зареєструвався як ВПО на території району.

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Автор: Віктор Крук

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Теги: Кременчуцький район територіальна оборона нетверезий водій переселенці посівна
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