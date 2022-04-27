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Кременчук, Полтавщина, Путін проти українського народу

У Кременчуці та Горішніх Плавнях переселенцям роздаватимуть продуктові набори від ОВА

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 4 376

 

Розпочати видачу такої гуманітарної допомоги планують вже завтра

Вантажівки, які мають доставити гуманітарну допомогу від Полтавської обласної військової адміністрації вже знаходяться у Полтаві. Якщо все пройде за планом, то продуктові набори сьогодні доставлять до Кременчука, а вже завтра їх розпочнуть видавати вимушеним переселенцям.

Про це на ранковому брифінгу повідомив заступник начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Артем Даценко.

- Гуманітарна допомога, яку видаватимуть переселенцям – це коробка вагою 8 кг. У ній продукти харчування та засоби особистої гігієни, - пояснив він.

За словами Артема Даценка, всього до Кременчука планується доставити 9 тисяч коробок з гуманітарною допомогою. Роздавати її будуть у трьох пунктах видачі – в Автозаводському, Крюківському районах Кременчука та у Горішніх Плавнях. Де саме будуть знаходитись пункти видачі чиновник не назвав з міркувань безпеки. Видаватимуть гуманітарну допомогу від ОВА згідно списків зареєстрованих ВПО. Напередодні видачі цим переселенцям зателефонують та запросять до пунктів видачі з визначенням часу її отримання, щоб не створювати скупчення людей.

Артем Даценко зауважив, що всього у Кременчуцькому районі зареєстровано близько 30 тисяч вимушених переселенців, однак допомоги вистачить на всіх, адже завтра привезуть лише першу партію.

Вчора начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі повідомляв про те, що два тижні тому в Полтаві запрацював сортувальний центр для гуманітарної допомоги, відкритий за ініціативи Президента Володимира Зеленського. Там збирають індивідуальні продуктові набори для жителів Сумщини й переселенців, які зареєстровані та проживають на Полтавщині.

В одному пакунку – борошно, цукор, консерви, згущене молоко, олія, кава й печиво. Він пояснив, що продуктовий набір видаватимуть переселенцям, які офіційно зареєструвалися, як внутрішнь переміщені особи (ВПО), в управліннях соцзахисту.

- Один набір – для однієї людини. Які документи потрібні: документ, що посвідчує особу, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи… Одна людина – батько, мати і так далі – можуть отримати продуктові набори на всю родину. Для цього необхідно мати довідки про взяття на облік ВПО для кожного члена сім’ї.

Держава дбає про своїх людей! Допомагаємо один одному. Тільки так переможемо. Слава Україні, - написав Дмитро Лунін.

25 квітня Дмитро Лунін повідомляв, що Полтавщина отримає 500 тонн гуманітарної допомоги від уряду Польщі.

- Їжа, засоби гігієни та побутові речі. Перші 80 контейнерів уже прибули до нас. М’ясні та овочеві консерви, кава, крупи, макарони, матраци й одноразова постіль. Обласна адміністрація все направить для переселенців...

Польща стала надійним партнером України. Дякую нашим закордонним друзям, дякую віцепремʼєрці Ірині Верещук, яка підтримала запит обласної військової адміністрації. Ця «гуманітарка» – колосальна підтримка для Полтавщини, що прийняла 140 тисяч переселенців, - повідомив Дмитро Лунін.

 


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Автор: Віктор Крук Фото: Дмитро Лунін/Полтавська ОВА

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Теги: переселенці Кременчуцький район Полтавщина допомога ВПО
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