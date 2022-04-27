ЗСУ знищили три чверті усіх танків, що були на озброєнні угрупування армії рф для вторгнення

Армія росії продовжує нести великі втрати у загарбницькій війні проти України. Збройним силам України вдалося знищити вже понад 22 тисячі окупантів та величезну кількість військової техніки. Зокрема, знищено 939 танків ворога, що становить 76,5% від усіх танків, що було на озброєнні російського угрупування військ для вторгнення в Україну. Якщо рахувати від усіх танків, що є на озброєнні російської армії, то за два місяця війни знищено 27,8% її бойових машин.
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про орієнтовні втрати російської армії у війні з Україною станом на 27 квітня:
особового складу - ліквідовано приблизно 22 400 осіб.
Знищено бойової техніки та озброєння:
танків - 939;
бойових броньованих машин – 2342;
артилерійських систем - 421;
ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) - 149;
засобів протиповітряної оборони – 71;
літаків – 185;
гелікоптерів – 155;
автомобільної техніки – 1666;
кораблів – 8;
цистерн із паливом – 76;
безпілотників (БПЛА) – 207;
спеціальної техніки – 31;
пускових установок ОТРК - 4.
- Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках. Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер