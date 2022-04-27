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Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

ЗСУ знищили три чверті усіх танків, що були на озброєнні угрупування армії рф для вторгнення

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 1 199

 

За два місяця війни армія рф втратила більше чверті усіх своїх танків

Армія росії продовжує нести великі втрати у загарбницькій війні проти України. Збройним силам України вдалося знищити вже понад 22 тисячі окупантів та величезну кількість військової техніки. Зокрема, знищено 939 танків ворога, що становить 76,5% від усіх танків, що було на озброєнні російського угрупування військ для вторгнення в Україну. Якщо рахувати від усіх танків, що є на озброєнні російської армії, то за два місяця війни знищено 27,8% її бойових машин.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про орієнтовні втрати російської армії у війні з Україною станом на 27 квітня:

особового складу - ліквідовано приблизно 22 400 осіб.

Знищено бойової техніки та озброєння:

танків - 939;

бойових броньованих машин – 2342;

артилерійських систем - 421;

ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) - 149;

засобів протиповітряної оборони – 71;

літаків – 185;

гелікоптерів – 155;

автомобільної техніки – 1666;

кораблів – 8;

цистерн із паливом – 76;

безпілотників (БПЛА) – 207;

спеціальної техніки – 31;

пускових установок ОТРК - 4.

- Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Курахівському та Ізюмському напрямках. Дані уточнюються.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти втрати Генштаб ЗСУ танк
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