На Полтавщині поліція затримала десятки браконьєрів на воді, які завдали збитків на 2 млн грн

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 391

По фактам незаконного вилову риби відкрито 43 кримінальних провадження, 5 особам повідомлено про підозри, а три обвинувальні акти скеровані до суду

Поліція на Полтавщині у період нересту риби веде непримириму боротьбу з протиправною діяльністю браконьєрів на воді. Лише з початку квітня цього року за фактами браконьєрства відділом дізнання поліції Полтавщини відкрито 43 кримінальних провадження по яким проводяться слідчі дії. За попередніми підрахунками поліції, правопорушники завдали державі шкоди на суму близько 2 млн грн.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на сектор поліцейської діяльності на воді у Кременчуці.

У відділі зазначають, що поліція Полтавської області спільно з Полтавським рибоохоронним патрулем, прокуратурою, Держпродспоживслужбою, Державною екологічною інспекцією Центрального округу та працівниками національних та регіональних ландшафтних парків проводять максимум заходів щодо припинення протиправної діяльності на воді та недопущення незаконного вилову риби у водоймах області.

- Працівники обласного Главку та територіальних підрозділів поліції Полтавщини, у співпраці з представниками інших правоохоронних відомств, приділяють особливу увагу захисту водних біоресурсів під час їх природного відтворення. Із початку квітня вже припинено протиправну діяльність десятків браконьєрів, які завдали державі збитків майже на два мільйони гривень. Зокрема, підрозділами дізнання, у співпраці з водною поліцією, під процесуальним керівництвом прокуратури, відкрито 43 кримінальних провадження за фактами незаконного зайняття рибним добувним промислом. У п’яти провадженнях особам вже повідомлено про підозри. А три обвинувальні акти скеровані до суду. По решті кримінальних проваджень слідчі дії тривають. За зібраними матеріалами призначені судово-інженерно-екологічні експертизи, за висновками яких будуть прийняті відповідні процесуальні рішення щодо притягнення фігурантів до юридичної відповідальності, - повідомляє начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов.

Очільник обласної поліції Полтавщини зазначив, що вилучену рибу передано за призначенням, про що складені відповідні акти.

Відділ комунікації поліції Полтавської області нагадує, що з 1 квітня цього року на водоймах Полтавської області заборонена навігація для маломірних суден, окрім військових і поліцейських. Також, заборонено вилов риби шляхом промислового, любительського та спортивного рибальства.

- Шановні громадяни! Якщо ви стали очевидцями порушення правил рибальства та реалізації риби – повідомляйте цю інформацію за номерами: 102, - звертаються поліцейські до свідомих громадян.