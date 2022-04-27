На Полтавщині поліція затримала десятки браконьєрів на воді, які завдали збитків на 2 млн грн

По фактам незаконного вилову риби відкрито 43 кримінальних провадження, 5 особам повідомлено про підозри, а три обвинувальні акти скеровані до суду
Поліція на Полтавщині у період нересту риби веде непримириму боротьбу з протиправною діяльністю браконьєрів на воді. Лише з початку квітня цього року за фактами браконьєрства відділом дізнання поліції Полтавщини відкрито 43 кримінальних провадження по яким проводяться слідчі дії. За попередніми підрахунками поліції, правопорушники завдали державі шкоди на суму близько 2 млн грн.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області з посиланням на сектор поліцейської діяльності на воді у Кременчуці.
У відділі зазначають, що поліція Полтавської області спільно з Полтавським рибоохоронним патрулем, прокуратурою, Держпродспоживслужбою, Державною екологічною інспекцією Центрального округу та працівниками національних та регіональних ландшафтних парків проводять максимум заходів щодо припинення протиправної діяльності на воді та недопущення незаконного вилову риби у водоймах області.
Очільник обласної поліції Полтавщини зазначив, що вилучену рибу передано за призначенням, про що складені відповідні акти.
Відділ комунікації поліції Полтавської області нагадує, що з 1 квітня цього року на водоймах Полтавської області заборонена навігація для маломірних суден, окрім військових і поліцейських. Також, заборонено вилов риби шляхом промислового, любительського та спортивного рибальства.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер