СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Кременчук, Надзвичайні новини, Путін проти українського народу

Окупанти завдали повторного ракетного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 566

 

Метою руйнації мосту є переривання зв’язку з півднем Одеської області та можливість висадки десанту окупантів у Бесарабії

У середу вранці, 27 квітня, окупанти завдали повторного удару по мосту через Дністровський лиман. Серед залізничників постраждалих немає. А повної інформації про можливих постраждалих поки немає.

Про це повідомляється в Telegram глави «Укрзалізниці» Олександра Камишина.

- Сьогодні о 06:45 повторний ракетний обстріл того ж таки мосту через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає, написав глави «Укрзалізниці» Олександр Камишин.

За його словами, рівень пошкодження інфраструктури визначать після закінчення повітряної тривоги.

Цей міст є практично єдиним автомобільним і залізничним сполученням з трьома районами Одеської області - Ізмаїльським, Болградським та Білгород-Дністровським.

Представник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону пояснив, чому для росіян так важливо зруйнувати цей міст.

Він відмітив, що після вчорашнього обстрілу мосту по ньому призупинили рух транспорту та почали відновлювальні роботи.

- Цей міст через Дністровський лиман дійсно має значення для того, щоб не переривався зв'язок з південними районами Одеської області та основною частиною регіону, - підкреслив він.

Представник Одеської ОВА додав, що через цей міст перевозяться гуманітарні вантажі, що потрапляють в Україну від країн-партнерів. Тобто, окупанти намагаються перервати ці поставки.

А радник керівника офісу Президента Олексій Арестович заявив, що намагання окупантів зруйнувати цей міст може свідчити про їхні наміри щодо висадки морського десанту у Бесарабії з планом виходу до Придністров'я.
Нагадаємо, що вчора, 26 квітня, голова Укрзалізниці Олександр Камишін повідомив про пошкодження залізничного мосту через Дністровський лиман на Одещині в результаті ракетного обстрілу окупантів.

0
Автор: Віктор Крук Джерело фото: wikipedia.org

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: війна російські окупанти ракетний удар мост Одеська область
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 16 від 21 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх