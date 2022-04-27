Окупанти завдали повторного ракетного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині

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Метою руйнації мосту є переривання зв’язку з півднем Одеської області та можливість висадки десанту окупантів у Бесарабії

У середу вранці, 27 квітня, окупанти завдали повторного удару по мосту через Дністровський лиман. Серед залізничників постраждалих немає. А повної інформації про можливих постраждалих поки немає.

Про це повідомляється в Telegram глави «Укрзалізниці» Олександра Камишина.

- Сьогодні о 06:45 повторний ракетний обстріл того ж таки мосту через Дністровський лиман на Одещині. Постраждалих залізничників немає, написав глави «Укрзалізниці» Олександр Камишин.

За його словами, рівень пошкодження інфраструктури визначать після закінчення повітряної тривоги.

Цей міст є практично єдиним автомобільним і залізничним сполученням з трьома районами Одеської області - Ізмаїльським, Болградським та Білгород-Дністровським.

Представник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону пояснив, чому для росіян так важливо зруйнувати цей міст.

Він відмітив, що після вчорашнього обстрілу мосту по ньому призупинили рух транспорту та почали відновлювальні роботи.

- Цей міст через Дністровський лиман дійсно має значення для того, щоб не переривався зв'язок з південними районами Одеської області та основною частиною регіону, - підкреслив він.

Представник Одеської ОВА додав, що через цей міст перевозяться гуманітарні вантажі, що потрапляють в Україну від країн-партнерів. Тобто, окупанти намагаються перервати ці поставки.

А радник керівника офісу Президента Олексій Арестович заявив, що намагання окупантів зруйнувати цей міст може свідчити про їхні наміри щодо висадки морського десанту у Бесарабії з планом виходу до Придністров'я.

Нагадаємо, що вчора, 26 квітня, голова Укрзалізниці Олександр Камишін повідомив про пошкодження залізничного мосту через Дністровський лиман на Одещині в результаті ракетного обстрілу окупантів.



