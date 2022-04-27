Окупанти завдали повторного ракетного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині

Метою руйнації мосту є переривання зв’язку з півднем Одеської області та можливість висадки десанту окупантів у Бесарабії
У середу вранці, 27 квітня, окупанти завдали повторного удару по мосту через Дністровський лиман. Серед залізничників постраждалих немає. А повної інформації про можливих постраждалих поки немає.
Про це повідомляється в Telegram глави «Укрзалізниці» Олександра Камишина.
За його словами, рівень пошкодження інфраструктури визначать після закінчення повітряної тривоги.
Цей міст є практично єдиним автомобільним і залізничним сполученням з трьома районами Одеської області - Ізмаїльським, Болградським та Білгород-Дністровським.
Представник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі телемарафону пояснив, чому для росіян так важливо зруйнувати цей міст.
Він відмітив, що після вчорашнього обстрілу мосту по ньому призупинили рух транспорту та почали відновлювальні роботи.
Представник Одеської ОВА додав, що через цей міст перевозяться гуманітарні вантажі, що потрапляють в Україну від країн-партнерів. Тобто, окупанти намагаються перервати ці поставки.
А радник керівника офісу Президента Олексій Арестович заявив, що намагання окупантів зруйнувати цей міст може свідчити про їхні наміри щодо висадки морського десанту у Бесарабії з планом виходу до Придністров'я.
Нагадаємо, що вчора, 26 квітня, голова Укрзалізниці Олександр Камишін повідомив про пошкодження залізничного мосту через Дністровський лиман на Одещині в результаті ракетного обстрілу окупантів.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер