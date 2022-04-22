Відбулася сесія Кременчуцької міської ради: що вирішили депутати

Сьогодні, 20:03 Переглядів: 0

Депутати розглянули та затвердили ряд рішень виконавчого комітету, що стосуються бюджетних та фіннсвих питань

Сьогодні, 22 квітня, відбулася позачергова сесія Кременчуцької міської ради. Депутати розглянули та затвердили ряд рішень виконавчого комітету, що стосуються бюджетних та фіннсвих питань. Про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.

Затвердили у новій редакції міську Програму допомоги військовим частинам, іншим військовим формуванням і установам Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, залучених до забезпечення національної безпеки і оборони, питань територіальної оборони на 2022-2024 роки.

Внесли зміни до рішень Кременчуцької міської ради від 12 грудня 2019 року «Про затвердження комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» на 2020-2022 роки», від 23 листопада 2021 року «Про затвердження Програми оптимізації та розвитку системи теплозабезпечення та гарячого водопостачання Кременчука на 2022 – 2024 роки», від 22 грудня 2020 року «Про затвердження Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення Кременчуцької міської територіальної громади «Турбота» на 2021-2023 роки».

На сесії також прийняті рішення «Про проведення земельних торгів з продажу права оренди земельної ділянки у формі електронного аукціону» та «Про передачу в оренду земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в умовах воєнного стану».

Підтримали кременчуцькі депутати і рішення «Про звернення депутатів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області до Верховної Ради України щодо підтримки законопроєкту №7213 про заборону діяльності релігійних організацій (об’єднань), пов’язаних з державою-агресором російською федерацією».