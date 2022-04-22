Від роботи на авто мийці до майстер-шефа «Паляниці»: Юрій Білоус підтримує переселенців

Сьогодні, 20:04 Переглядів: 1

Юрій організував бістро де його дружина з дітьми та небайдужими кременчужанами підтримує переселенців

Кременчужанин Юрій Білоус до повномасштабного вторгнення працював у сфері послуг, а після початку повномасштабного вторгнення став майстер-шефом у кафе з промовистою назвою «Паляниця».

Юрій зрозумів, що потрібен країні тут і зараз у такі складні часи. Він вірить у нашу перемогу, а зараз разом зі своєю родиною щодня допомагає годувати переселенців, які знайшли прихисток у нашому місті.