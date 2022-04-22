На Полтавщині з «Соснового бору» прибрали лєніна

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Нещодавно демонтували пам’ятник лєніну на території санаторію «Сосновий бір» (село Власівка на Зіньківщині). Про це повідомили у Полтавському офісі Українського інституту національної пам’яті.

- Небайдужі громадяни у соцмережах запитували: а що хіба Зіньківська міська територіальна громада Полтавщини теж окупована? Чи, можливо, у декого свідомість окупована російсько-комуністичною пропагандою? Чому директор–головний лікар ТОВ «Санаторій Сосновий бір» Микола Безпалий попри неодноразові, звернення громадськості та УІНП протягом чотирьох років грубо порушував декомунізаційний закон? Невже комусь хочеться харківського варіанту? Там хлопцям з «Азову» обридло споглядати на порушення закону, тож, у перервах між боями, самотужки очистили Харків від бюста кривавому російському комуністичному сталінському «м’яснику», військовому злочинцю Георгію Жукову.

Відповімо на ці виправдані емоції і слушні запитання сухою мовою законодавчих норм.

Нині у час повномасштабного окупаційного російського вторгнення зневажливе ставлення до декомунізації може тлумачитися і як колабораціонізм. Нагадаємо, згідно з законом №5144, Кримінальний кодекс доповнився статтею 111-1 «Колабораційна діяльність». Вона вводить кримінальну відповідальність за співпрацю з державою-агресором, серед іншого, й у політичній та інформаційній сферах. Невідомо чи координував свої дії громадянин Безпалий із російськими окупантами у місті Генічеськ на Херсонщині.

Адже цей випадок непоодинокий. Міський голова Гадяча Нестеренко береже понад 30 російсько-комуністичних топонімів та незаконний пам’ятник «Борцям за владу Рад». Влада Карлівки відновила пам’ятник комуністу Підгорному і відмовляється виконувати розпорядження ще попереднього голови ОДА Олега Синєгубова про його демонтаж. На території Коломацької громади досі цілий сонм бюстів болгарським комуністам. У Чорнухах стоїть пам’ятник комуністичній диверсантці, діячці НКВС, особі, причетній до придушення визвольного руху ОУН і УПА Ленізі Бугорській. У Хоролі – бюст заступнику міністра оборони й головнокомандувачу Військами протиповітряної оборони СРСР Івану Трєтьяку; який у 1983-го віддав наказ збити пасажирський «Боїнг 747» південнокорейської авіакомпанії Korean Air Lines, що відхилився від курсу; внаслідок інциденту загинули 246 пасажирів і 23 члени екіпажу. На в’їзді до м. Горішні Плавні «красується» в’їзний знак у формі монументальної стели «Комсомольськ»…Перелік можна продовжувати. Потрібно надалі унеможливити такі випадки на Полтавщині, - йдеться у повідомленні.