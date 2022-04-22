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Кременчук, Україна, Світ

Кожен спам-лист викидає в атмосферу приблизно 0,3 грама CO2: долучаємось до цифрового прибирання

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 102

 Позбудьтеся непотрібної інформації на смартфоні, ноутбуці, планшеті, електронній пошті, флешках та накопичувачах

Міндовкілля разом із Всеукраїнським молодіжним рухом Let's do it, Ukraine, Міжнародним молодіжним рухом School Recycling World  запрошує на всеукраїнське цифрове прибирання.

Готові до серйозних змін та нових щоденних екозвичок? Беремо гаджети і до роботи. Позбудьтеся непотрібної інформації на смартфоні, ноутбуці, планшеті, електронній пошті, флешках та накопичувачах, - йдеться в повідомленні

Зазначається, що цифрове сміття - маловідомі програми, непотрібні електронні листи, дублікати фотографій, незмістовні відео, хмарні сховища з невикористовуваними файлами – є джерелом CO2. 

За їх даними, кожен спам-лист викидає в атмосферу приблизно 0,3 грама CO2. Обсяг парникових газів від відправлення мільярду спам-листів дорівнює роботі 3 мільйонів автомобілів. Щороку Інтернет та його допоміжні системи виробляють 900 мільйонів тонн СО2. Це більше, ніж річний обсяг виробництва всієї Німеччини.

Вуглецевий слід в Інтернеті та системах, що підтримують його, становить близько 3,7% загальносвітових викидів парникових газів. Цей відсоток можна порівняти з впливом світової авіаційної галузі.

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: екологія цифрове прибирання Міндовкілля
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