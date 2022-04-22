Кожен спам-лист викидає в атмосферу приблизно 0,3 грама CO2: долучаємось до цифрового прибирання

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 102

Міндовкілля разом із Всеукраїнським молодіжним рухом Let's do it, Ukraine, Міжнародним молодіжним рухом School Recycling World запрошує на всеукраїнське цифрове прибирання.

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Зазначається, що цифрове сміття - маловідомі програми, непотрібні електронні листи, дублікати фотографій, незмістовні відео, хмарні сховища з невикористовуваними файлами – є джерелом CO2.

За їх даними, кожен спам-лист викидає в атмосферу приблизно 0,3 грама CO2. Обсяг парникових газів від відправлення мільярду спам-листів дорівнює роботі 3 мільйонів автомобілів. Щороку Інтернет та його допоміжні системи виробляють 900 мільйонів тонн СО2. Це більше, ніж річний обсяг виробництва всієї Німеччини.

Вуглецевий слід в Інтернеті та системах, що підтримують його, становить близько 3,7% загальносвітових викидів парникових газів. Цей відсоток можна порівняти з впливом світової авіаційної галузі.