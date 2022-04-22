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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Справу відносно браконьєра, що застрелив вагітну самку лося, передали до суду

Сьогодні, 11:27 Переглядів: 196

Полтавцю загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі 

На Полтавщині завершили досудове розслідування відносно 27-річного полтавця, який застрелив вагітну самку лося. Як повідомляє поліція Полтавщини, справу передано до Новосанжарського районного суду.

У процесі розслідування слідчі Нових Санжари з'ясували, що обвинувачений не мав дозволу на нарізну вогнепальну зброю та проігнорував ряд заборон законів щодо полювання.  Так, загальний розмір матеріальної шкоди, який завдав браконьєр незаконним полюванням у Кобеляцькому мисливсько-рибальському господарстві, склала понад 330 тисяч гривень. Зазначається, що 160 тисяч гривень  обвинувачений вже відшкодував під час досудового розслідування. 

 Чоловіка звинувачують за двома статтями  Кримінального кодексу України - носіння, зберігання зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу (частина 1 статті 263) та незаконне полювання (частина 2 статті 248). Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 20 лютого поліцейські офіцери Білицької та Новосанжарської тергромади викрили факт незаконного полювання. Правоохоронці зупинили автомобіль, яким перевозили розроблені туші дикого кабана, козулі та лося Європейського, занесеного до Червоної книги України. Як потім з’ясувалося, самка лося була вагітною – в угіддях Кобеляцького мисливсько-рибальського господарства виявили два її ембріони.

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: незаконне полювання поліція Полтавщини
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