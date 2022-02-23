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На Полтавщині застрелили вагітну...

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 241 Коментарів: 2

 

...самку лося

20 лютого поліцейські офіцери Білицької та Новосанжарської тергромади викрили факт полювання на звіра, занесеного до Червоної книги. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Правоохоронці зупинили автомобіль, яким перевозили частини туші самки лося та кабана, неподалік села Прогрес Білицької громади, а згодом знайшли ділянку у лісі з рештками тварини.

За даним фактом підрозділ дізнання відділення поліції №3 (смт Нові Санжари) Полтавського райуправління вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.248 (Порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну шкоду або полювання на звірів, що занесені до Червоної книги України) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: полювання браконьєри лось
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Коментарі: 2

87
Athom_one:
Сьогодні, 09:38

Зачем делать такой заголовок?! Колхозные методы кликбейта!


34 0
382
shoni1970:
Сьогодні, 09:53

В Телеграфі повісився кореспондент: на турнік, 10 разів підтягнувся, і зліз.


30 0

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