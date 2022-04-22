Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи, напружено - на Харківщині та Сході України

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 149

Ситуація у регіонах станом на ранок 22 квітня

За даними обласних військових адміністрацій, відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині. Були повітряні тривоги.

У Харкові вночі окупанти знову періодично наносили артилерійські удари. В Київському районі міста горіли складські будівлі, постраждалих немає. По області активні бої тривають в Ізюмському напрямку.

На Луганщині протягом доби російська армія здійснила 11 обстрілів: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Попасна, Рубіжне, Гірська громада. Зруйновано 7 будинків, Поранено 4 цивільних та трьох поліцейських.

Донеччина: стабільно напружено вздовж усієї лінії фронту. Авдіївка, Мар'їнка, Не припиняються обстріли у Вугледарі. Кілька днів загострення поблизу Лиману, після обстрілів градами горить обласна травматологія. Є поранені.

Маріуполь: ситуація критична. «Азовсталь» тримається.

У братській могилі під Маріуполем можуть бути поховані до 9 тисяч мирних жителів

Херсонщина: вночі лунали сильні вибухи на окраїнах міста. Найбільш критична ситуація у населених пунктах, які межують з сусідніми областями. Практично всі села Бериславського району (Нововоронцовська, Високопільська, Великоолександрівська, Калинівська ТГ) та частина сіл Херсонського району (Чорнобаївська, Станіславська ТГ) — на межі гуманітарної катастрофи.

Миколаївська область: ввечері Миколаїв зазнав ракетних ударів. Інформації щодо постраждалих та жертв наразі немає. На інших територіях області ситуація стабільна та контрольована.

рашисти завдали три ракетні удари по Дніпропетровщині (оновлено)

Внаслідок сьогоднішніх ракетних ударів по Запоріжжю поранено 8 людей

У Криму окупанти забороняють виїзд, аби не зірвати весняний призов, - Генштаб

За матеріалами «Української правди»