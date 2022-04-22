У Запорізькій області впав літак

Є постраждалі, обставини з'ясовуються
У Запорізькій області сьогодні, 22 квітня, зранку впав літак АН-26, повідомили в Запорізькій ОВА.
- Сьогодні зранку в Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс. Є постраждалі. Обставини з'ясовуються, - йдеться в повідомленні.
Подробиці пообіцяли згодом.
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