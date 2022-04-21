У братській могилі під  Маріуполем можуть бути поховані до 9 тисяч мирних жителів

У братській могилі в селищі Мангуш під Маріуполем можуть бути захоронені від 3 до 9 тисяч мирних жителів, вбитих росіянами, повідомилаі пресслужба Маріупольської міської ради із посиланням на міського голову Вадима Бойченка.
Мер міста Вадим Бойченко порівняв злочини росіян з убивствами в Бабиному Яру під час Другої світової війни.
У міськраді наголосили, що до середини березня в різних частинах Маріуполя та передмісті комунальні служби поховали близько 5 тисяч осіб.
Зазначається, що загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить щонайменше 22 тисячі осіб.
Нагадаємо, 19 квітня командир 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла к Белінського Сергій Волина звернувся до світової спільноти із закликом деблокувати Маріуполю та терміновій допомозі в евакуації поранених, дітей, жінок а також тіл загиблих. Полк «Азов», що захищає Маріуполь, заявив про готовність евакуюватись, щоб врятувати особовий склад, поранених та забрати тіла загиблих. 20 квітня радник офіса президента Михайло Подоляк та голова фракції у ВР «Слуга народу» Давид Арахамия висловили готовність приїхати в Маріуполь на переговори з російською стороною щодо евакуації військового гарнізону який тут залишився.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер