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Кременчук, Путін проти українського народу

У братській могилі під  Маріуполем можуть бути поховані до 9 тисяч мирних жителів

Сьогодні, 22:06 Переглядів: 115

  На знімках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань в Мангуші в 20 разів більший

У братській могилі в селищі Мангуш під Маріуполем можуть бути захоронені від 3 до 9 тисяч мирних жителів, вбитих росіянами, повідомилаі пресслужба Маріупольської міської ради із посиланням на міського голову Вадима Бойченка.  

У селищі Мангуш окупанти могли захоронити від 3 до 9 тисяч маріупольців. На це вказує співставлення з супутниковими фото захоронення в Бучі, де було виявлено 70 людей. На знімках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань в Мангуші в 20 разів більший. Нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня впродовж всього квітня. Наші джерела повідомляють, що в таких могилах тіла вкладають в кілька шарів, - сказав Бойченко.


Мер міста Вадим Бойченко порівняв злочини росіян з убивствами в Бабиному Яру під час Другої світової війни.

У Маріуполі скоєно найбільший воєнний злочин 21 століття. Це новий Бабин Яр. Тоді гітлер вбивав євреїв, ромів та слов’ян. А зараз путін знищує українців. Він уже вбив десятки тисяч цивільних в Маріуполі. І це вимагає потужної реакції всього цивілізованого світу. Будь-що потрібно зупинити геноцид,  – зазначив він.

У міськраді наголосили, що до середини березня в різних частинах Маріуполя та передмісті комунальні служби поховали близько 5 тисяч осіб.

Зазначається, що загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить щонайменше 22 тисячі осіб.

Нагадаємо, 19 квітня командир 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла к Белінського  Сергій Волина звернувся до світової спільноти із закликом деблокувати  Маріуполю  та терміновій допомозі в евакуації поранених, дітей, жінок а також тіл загиблих.  Полк «Азов», що захищає Маріуполь, заявив про готовність евакуюватись, щоб врятувати особовий склад, поранених та забрати тіла загиблих. 20 квітня радник офіса президента Михайло Подоляк та голова фракції у ВР  «Слуга народу» Давид  Арахамия висловили  готовність приїхати в Маріуполь на переговори з російською стороною щодо евакуації військового гарнізону який тут залишився.

 

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Автор: Ольга Мінчук

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Теги: війна Маріуполь
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