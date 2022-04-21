Хто завтра у Кременчуці залишиться без світла
Сьогодні, 22:32
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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 22 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Кооперативна,
- вул. Проектна,
- вул. Раїси Кириченко,
- пров. Бакинський,
- пров. Західний,
- пров. Градизький,
- пр. Червневий
- вул. Чорноморська,
- вул. Космонавтів,
- вул. Гайдамацька,
- вул. Ліщинова,
- вул. Кавалерійська,
- вул. Василя Стуса,
- пров. Пилипа Орлика,
- пров. Космонавтів,
- пров. Бородинський,
- пров. Чорноморський,
- пров. Грузинський,
- пров. Чигиринський
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Ракетна,
- вул. Луначарського,
- вул. Кобзарська,
- пров. Кутузова,
- туп. Бажана
- вул. Айвазовського,
- вул. Володимира Винниченка,
- вул. Утьосова,
- туп. Айвазовського
З 8.00 до 19.00 світла не буде за адресами:
- вул. Івасюка,
- вул. Художня,
- вул. Революціонерів,
- пров. Мирний,
- пров. Докучаєва,
- пров. Яблуневий,
- пров. Художній,
- пр. Старицького
- вул. Зої Космодемьянської,
- вул. Гетьмана Полуботка,
- вул. Котляревського,
- пров. Дмитра Демидюка,
- пров. Тесленка
- вул. Макаренка,
- вул. Лейтенанта Дніпрова,
- вул. Художня,
- вул. Революціонерів,
- вул. Володимира Івасюка,
- вул. Ліварна,
- пров. Володимира Івасюка,
- пров. Докучаєва,
- пров. Мирний,
- пров. Яблуневий,
- пров. Художній,
- пр. Старицького
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