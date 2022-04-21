Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Кременчук, Споживач

Хто завтра у Кременчуці залишиться без світла

Сьогодні, 22:32 Переглядів: 369

 

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 22 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Кооперативна,
  • вул. Проектна,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • пров. Бакинський,
  • пров. Західний,
  • пров. Градизький,
  • пр. Червневий
  • вул. Чорноморська,
  • вул. Космонавтів,
  • вул. Гайдамацька,
  • вул. Ліщинова,
  • вул. Кавалерійська,
  • вул. Василя Стуса,
  • пров. Пилипа Орлика,
  • пров. Космонавтів,
  • пров. Бородинський,
  • пров. Чорноморський,
  • пров. Грузинський,
  • пров. Чигиринський
  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Ігоря Сікорського,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Луначарського,
  • вул. Кобзарська,
  • пров. Кутузова,
  • туп. Бажана
  • вул. Айвазовського,
  • вул. Володимира Винниченка,
  • вул. Утьосова,
  • туп. Айвазовського

З 8.00 до 19.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Івасюка,
  • вул. Художня,
  • вул. Революціонерів,
  • пров. Мирний,
  • пров. Докучаєва,
  • пров. Яблуневий,
  • пров. Художній,
  • пр. Старицького
  • вул. Зої Космодемьянської,
  • вул. Гетьмана Полуботка,
  • вул. Котляревського,
  • пров. Дмитра Демидюка,
  • пров. Тесленка
  • вул. Макаренка,
  • вул. Лейтенанта Дніпрова,
  • вул. Художня,
  • вул. Революціонерів,
  • вул. Володимира Івасюка,
  • вул. Ліварна,
  • пров. Володимира Івасюка,
  • пров. Докучаєва,
  • пров. Мирний,
  • пров. Яблуневий,
  • пров. Художній,
  • пр. Старицького
0
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 16 від 21 квітня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх