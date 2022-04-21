Хто завтра у Кременчуці залишиться без світла

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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 22 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах. З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: вул. Кооперативна,

вул. Проектна,

вул. Раїси Кириченко,

пров. Бакинський,

пров. Західний,

пров. Градизький,

пр. Червневий

вул. Чорноморська,

вул. Космонавтів,

вул. Гайдамацька,

вул. Ліщинова,

вул. Кавалерійська,

вул. Василя Стуса,

пров. Пилипа Орлика,

пров. Космонавтів,

пров. Бородинський,

пров. Чорноморський,

пров. Грузинський,

пров. Чигиринський

вул. Василя Симоненка,

вул. Ігоря Сікорського,

вул. Ракетна,

вул. Луначарського,

вул. Кобзарська,

пров. Кутузова,

туп. Бажана

вул. Айвазовського,

вул. Володимира Винниченка,

вул. Утьосова,

туп. Айвазовського З 8.00 до 19.00 світла не буде за адресами: вул. Івасюка,

вул. Художня,

вул. Революціонерів,

пров. Мирний,

пров. Докучаєва,

пров. Яблуневий,

пров. Художній,

пр. Старицького

вул. Зої Космодемьянської,

вул. Гетьмана Полуботка,

вул. Котляревського,

пров. Дмитра Демидюка,

пров. Тесленка

вул. Макаренка,

вул. Лейтенанта Дніпрова,

вул. Художня,

вул. Революціонерів,

вул. Володимира Івасюка,

вул. Ліварна,

пров. Володимира Івасюка,

пров. Докучаєва,

пров. Мирний,

пров. Яблуневий,

пров. Художній,

пр. Старицького

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